Черепаха почти 100 лет от роду вошла в историю: она впервые стала матерью и произвела на свет 16 малышей!
Галапагосская черепаха, которая почти за вековую жизнь не оставляла потомства, наконец-то стала матерью. Черепаха по кличке «Момми» произвела на свет 16 малышей, став одной из самых старых матерей своего вида.
Момми, будучи галапагосской черепахой с западного Санта-Круса, живет в Филадельфийском зоопарке с 1932 года. Черепаха возрастом около 100 лет более 90 лет не давала потомства.
Однако в 2020 году в ее жизни произошло важное изменение. Момми спарили с другой почти 100-летней черепахой — Абраццо. Специалисты тщательно следили за процессом откладки яиц Момми и создали для нее необходимые условия. В результате она отложила свои первые жизнеспособные яйца.
К лету 2025 года успешно вылупились 16 черепашат.
Это событие имеет важное значение не только для зоопарка, но и для программ по сохранению вида в целом.
Галапагосские черепахи с западного Санта-Круса считаются одним из видов, находящихся под угрозой исчезновения. Потомок Момми отсутствовал в популяции в рамках программы разведения Ассоциации зоопарков и аквариумов до появления этого потомства.
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