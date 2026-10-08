Почти 200-летняя черепаха Джонатан отметила очередной день рождения

Гигантская черепаха по кличке Джонатан, считающаяся самым старым наземным животным на планете, продолжает жить на острове Святой Елены. В 2026 году его возраст достиг примерно 194 лет. Согласно данным Книги рекордов Гиннесса (Гуиннесс Ворлд Рекордс), Джонатан является самым старым из зарегистрированных наземных животных и самой долгоживущей черепахой в истории.

Считается, что Джонатан родился примерно в 1832 году. Он был доставлен с Сейшельских островов на остров Святой Елены в 1882 году и с тех пор живет на территории резиденции губернатора — Плантейшн-Хаус. Его возраст оценивается на основе данных о том, что к моменту прибытия на остров в 1882 году он уже был половозрелым.

За свою почти двухвековую жизнь он стал свидетелем нескольких британских монархов и множества исторических событий. В частности, в 1947 году Джонатана навестила Елизавета ИИ, которая тогда еще была принцессой. А в 2024 году он оказался в центре внимания во время визита принца Эдварда.

Несмотря на преклонный возраст, у Джонатана по-прежнему хороший аппетит. Из-за катаракты его зрение резко упало, а обоняние утрачено. Тем не менее, по словам ветеринаров, его общее состояние хорошее, и за ним регулярно ухаживают. В качестве дополнения ему дают фрукты и овощи.

Ученые также изучают механизмы необычайно долгой жизни гигантских черепах. В ходе исследований в геномах этих животных были выявлены определенные генетические особенности, связанные с восстановлением ДНК, воспалением и развитием рака. Подобные исследования могут помочь лучше понять биологические механизмы процесса старения.

Интересно, что в апреле 2026 года в социальных сетях распространился фейк о смерти Джонатана. Правительство острова Святой Елены опровергло эту информацию, официально заявив, что черепаха жива и чувствует себя хорошо.

Сегодня Джонатан стал одним из символов острова Святой Елены. В 2026 году Книга рекордов Гиннесса также удостоила его особой статусной награды «ИКОН».