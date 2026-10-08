Почти 200-летняя черепаха Джонатан отметила очередной день рождения

·42·Мир
Почти 200-летняя черепаха Джонатан отметила очередной день рождения

Гигантская черепаха по кличке Джонатан, считающаяся самым старым наземным животным на планете, продолжает жить на острове Святой Елены. В 2026 году его возраст достиг примерно 194 лет. Согласно данным Книги рекордов Гиннесса (Гуиннесс Ворлд Рекордс), Джонатан является самым старым из зарегистрированных наземных животных и самой долгоживущей черепахой в истории.

Считается, что Джонатан родился примерно в 1832 году. Он был доставлен с Сейшельских островов на остров Святой Елены в 1882 году и с тех пор живет на территории резиденции губернатора — Плантейшн-Хаус. Его возраст оценивается на основе данных о том, что к моменту прибытия на остров в 1882 году он уже был половозрелым.

За свою почти двухвековую жизнь он стал свидетелем нескольких британских монархов и множества исторических событий. В частности, в 1947 году Джонатана навестила Елизавета ИИ, которая тогда еще была принцессой. А в 2024 году он оказался в центре внимания во время визита принца Эдварда.

Несмотря на преклонный возраст, у Джонатана по-прежнему хороший аппетит. Из-за катаракты его зрение резко упало, а обоняние утрачено. Тем не менее, по словам ветеринаров, его общее состояние хорошее, и за ним регулярно ухаживают. В качестве дополнения ему дают фрукты и овощи.

Ученые также изучают механизмы необычайно долгой жизни гигантских черепах. В ходе исследований в геномах этих животных были выявлены определенные генетические особенности, связанные с восстановлением ДНК, воспалением и развитием рака. Подобные исследования могут помочь лучше понять биологические механизмы процесса старения.

Интересно, что в апреле 2026 года в социальных сетях распространился фейк о смерти Джонатана. Правительство острова Святой Елены опровергло эту информацию, официально заявив, что черепаха жива и чувствует себя хорошо.

Сегодня Джонатан стал одним из символов острова Святой Елены. В 2026 году Книга рекордов Гиннесса также удостоила его особой статусной награды «ИКОН».

Джонатаностров Святой ЕленыКнига рекордов Гиннессагигантская черепаха
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

78-летняя шотландка установила мировой рекорд по игре Фортните78-летняя шотландка установила мировой рекорд по игре Фортните28 сентября 08:00В Дубае установлен рекорд по самому большому флагу на автомобилеВ Дубае установлен рекорд по самому большому флагу на автомобиле21 июня 08:24Черепаха, родившаяся в 1832 году, жива до сих пор (видео)Черепаха, родившаяся в 1832 году, жива до сих пор (видео)19 июня 20:01Черепаха почти 100 лет от роду вошла в историю: она впервые стала матерью и произвела на свет 16 малышей!Черепаха почти 100 лет от роду вошла в историю: она впервые стала матерью и произвела на свет 16 малышей!28 сентября 16:02В Бразилии нашли живую черепаху, которая провела под полом 10 лет — как ей удалось выжить?В Бразилии нашли живую черепаху, которая провела под полом 10 лет — как ей удалось выжить?16 августа 17:53В США родилась двухголовая черепаха весом 5,2 граммаВ США родилась двухголовая черепаха весом 5,2 грамма6 октября 09:00
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Как живет 436-килограммовый пакистанец?
Как живет 436-килограммовый пакистанец?