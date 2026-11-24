Ученые провели генетический анализ, чтобы определить причины его долголетия. В ходе исследования в организме Джонатана было выявлено 287 специфических генетических вариантов. Они связаны с такими важными процессами, как восстановление поврежденных участков ДНК, выработка энергии в клетках, регуляция активности инсулина и защита от рака.

Джонатан — гигантская черепаха вида Альдабра, родившаяся примерно в 1832 году на Сейшельских островах. В 1882 году его привезли на остров Святой Елены — заморскую территорию Великобритании в Атлантическом океане. С тех пор он живет на территории резиденции губернатора.

Гигантская черепаха по кличке Джонатан, считающаяся старейшим сухопутным животным в мире, оказалась в центре внимания ученых. Исследователи, изучившие ДНК этого животного, которому около 194 лет, выявили ряд генетических особенностей, которые могут способствовать его долголетию.

Одним из аспектов, удививших исследователей, является то, что системы управления некоторыми генами у черепахи, прожившей почти два века, сохранились на уровне, схожем с показателями более молодых особей. Обычно по мере старения организма в этих процессах происходят изменения, и функционирование клеток может нарушаться.

Специалисты обращают особое внимание на стабильность генов, связанных с работой митохондрий, которые обеспечивают клетки энергией. Возможно, именно это помогло организму Джонатана эффективно выполнять свои функции на протяжении долгих лет.

По мнению исследователей, эти результаты могут помочь лучше понять не только долголетие животных, но и то, как протекают процессы старения у людей. Однако пока еще рано делать выводы о том, что выявленные у черепахи особенности позволят продлить жизнь человека.

Интересно, что возраст Джонатана считается необычным даже для его вида. В то время как обычная продолжительность жизни гигантских черепах Альдабра составляет около 80–100 лет, Джонатан прожил почти вдвое дольше этого показателя.

Сегодня он стал не только рекордсменом по долголетию, но и уникальным объектом научных исследований. В будущем ученые планируют изучить и других гигантских черепах, чтобы выявить биологические механизмы, помогающие замедлить процесс старения.