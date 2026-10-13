Дональд Трамп заявил о готовности вновь провести переговоры с Ким Чен Ыном

·27·Мир
Дональд Трамп заявил о готовности вновь провести переговоры с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности проведения новых личных переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ноябре текущего года. Общаясь с журналистами пресс-пула Белого дома перед вылетом в штат Огайо, Трамп сообщил, что контакты с руководством Пхеньяна сохраняются, и он готов к новой встрече.

В то время как ядерная повестка между США и Северной Кореей вновь входит в активную фазу, это заявление главы Белого дома оказывается в центре международной дипломатии.

«Это было бы здорова»: заявление, прозвучавшее перед вылетом в Огайо

Президент ответил на вопросы журналистов о возможном предстоящем саммите в оптимистичном ключе:

  • Активность контактов: Трамп подчеркнул, что не прерывал личное общение с лидером Северной Кореи и продолжает поддерживать регулярную связь;

  • Акцент на личных отношениях: «Я мог бы это сделать. Это было бы здорово. Потому что у меня с ним очень хорошие отношения», — заявил президент США;

  • Важность ядерного фактора: Еще в начале октября Трамп напоминал, что Северная Корея является государством, обладающим ядерным оружием, и отмечал, что поддержание хороших отношений с ее лидером Ким Чен Ыном крайне важно для глобальной безопасности.

Три саммита в истории и новое доверие Вашингтона

История диалога между Трампом и Ким Чен Ыном считается одной из самых громких страниц в мировой политике:

  • Встречи в первый срок: Американский лидер трижды лицом к лицу встречался с руководителем КНДР в период своего первого президентского срока — исторический саммит в Сингапуре в 2018 году, переговоры в Ханое (Вьетнам) в 2019 году, а также встреча летом 2019 года в Демилитаризованной зоне на межкорейской границе;

  • Гарантии Белого дома: Ранее Трамп выражал уверенность, что пока он занимает пост президента США, «все будет хорошо» в вопросах с лидером Северной Кореи и региональной безопасности.

Если стороны достигнут договоренности о проведении очередного, четвертого саммита в ноябре, ожидается, что это станет одним из важнейших международных дипломатических шагов Трампа после его переизбрания.

Дональд ТрампКим Чен ЫнКНДРЯдерный саммит
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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