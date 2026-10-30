Важное военное заявление: лидер КНДР объявил новые правила современных войн

·73·Мир
Важное военное заявление: лидер КНДР объявил новые правила современных войн

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поставил перед вооруженными силами страны неотложные задачи по ускоренному развитию беспилотных военных технологий, глубокой интеграции в них систем искусственного интеллекта (ИИ), а также резкому повышению боевого потенциала дронов.

Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Глава КНДР озвучил эти важные программные заявления во время посещения специализированной военной выставки «Развитие беспилотной авиационной техники — 2026», открывшейся в Пхеньяне.

«Главное оружие современной войны»: стратегическая оценка Ким Чен Ына

Выступая на выставке, Ким Чен Ын обратил внимание на то, что сущность военных столкновений на международной арене кардинально изменилась:

  • Первоочередная задача: «Исходя из сегодняшних тенденций развития, мы должны считать первостепенной задачей при модернизации наших вооруженных сил решительное продвижение ключевых технологий в этой области, внедрение искусственного интеллекта в беспилотные системы вооружения и повышение их способности к ведению военных операций», — подчеркнул глава государства;

  • Абсолютное превосходство: Отметив, что дроны стали решающим ведущим средством в современных вооруженных конфликтах, лидер Северной Кореи заявил, что достижение абсолютного военного превосходства в направлении беспилотных аппаратов является обязательным и безальтернативным выбором;

  • Новая стратегия государственного уровня: Лидер КНДР представил специальную государственную стратегию по развитию сферы национальной обороны и анонсировал принятие важных правительственных решений, направленных на быстрое расширение и усиление сил беспилотной авиации страны.

«Мир гарантируется только силой»

В своей речи Ким Чен Ын еще раз напомнил о своей принципиальной позиции по укреплению национальной безопасности и дальнейшему повышению оборонной мощи страны:

  • Бескомпромиссная политическая позиция: По его словам, в нынешнюю эпоху усиления геополитической напряженности мир и суверенитет страны можно сохранить только с помощью высокотехнологичной военной мощи, способной к сдерживанию;

  • Технологическая гонка: Шаги Северной Кореи по развитию дронов, управляемых на основе искусственного интеллекта, и автономных ударных аппаратов оцениваются как фактор, непосредственно влияющий на баланс региональной безопасности.

План военной модернизации на основе искусственного интеллекта, выдвинутый Пхеньяном, показывает, что оборонная промышленность КНДР в ближайшие годы делает основной упор именно на высокотехнологичные и автономные беспилотные системы.

Ким Чен ЫнКНДРЦТАКБеспилотная авиационная техника
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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