Завершилось историческое и резонансное событие, вызвавшее огромный отклик в Азии и мировой геополитике. Председатель КНР Си Цзиньпин успешно завершил долгожданный двухдневный официальный государственный визит в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР). Это был второй визит китайского лидера на землю Северной Кореи (после поездки в июне 2019 года). Самое главное, эта миссия вошла в историю как первое зарубежное путешествие Си Цзиньпина в 2026 году. Высшая встреча была приурочена к празднованию 65-летия исторического «Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи», подписанного между двумя державами в 1961 году.

Этот визит, находившийся в центре внимания заокеанских и западных СМИ, прошел в соответствии с особым дипломатическим протоколом Северной Кореи, с беспрецедентной торжественностью, пышностью и глубоким символизмом. Лидеры двух стран продемонстрировали миру единство взглядов по важнейшим и актуальным международным вопросам на глобальной арене и наметили стратегические планы по дальнейшему углублению двусторонних партнерских отношений.

Подробная хронология встреч в Пхеньяне

8 июня 2026 года:

Первая встреча: Личный самолет председателя Си Цзиньпина успешно приземлился в международном аэропорту Пхеньяна. Высокопоставленного гостя и его супругу Пен Лиюань на выходе из аэропорта с большим почтением встретили лидер КНДР Ким Чен Ын и его супруга Ли Соль Чжу.

Шествие тысяч: На главной площади страны — площади имени Ким Ир Сена — была организована грандиозная церемония встречи. В ней приняли участие почетный караул, военный оркестр, торжественный парад войск, а также тысячи пхеньянцев с флагами двух государств, красивыми цветами и огромными портретами вождей. Весь город украсился праздничными декорациями.

Переговоры и банкет: Лидеры двух стран сначала провели закрытые переговоры в формате «тет-а-тет», а затем официальные консультации с участием расширенных делегаций. Вечером в роскошной резиденции «Мокран» состоялся государственный банкет высокого уровня, где подняли тосты за вечную дружбу, региональную стабильность и социалистические идеи. Дневная программа завершилась очаровательным концертом лучших художественных и музыкальных коллективов КНДР.

9 июня 2026 года:

Память о дружбе: Во второй день визита Си Цзиньпин посетил Монумент китайско-корейской дружбы, воздвигнутый в память о совместной борьбе против японской агрессии и в честь храбрых китайских добровольцев, погибших в войне, и возложил венки.

Речь и завершение: Китайский лидер выступил с лекцией перед слушателями Центральной высшей школы подготовки кадров Трудовой партии Кореи. После этого состоялись заключительные переговоры, и был подписан ряд важных документов, направленных на расширение практического сотрудничества между двумя странами. Вечером китайская делегация покинула Пхеньян после официальной церемонии проводов.

Важные заявления двух лидеров и подписанные соглашения

В ходе диалога на высшем уровне Си Цзиньпин систематически отмечал, что отношения между Китаем и КНДР являются «нерушимой дружбой», прошедшей испытание временем и историей. Он подчеркнул необходимость совместной борьбы против внешнего гегемонизма и империалистического давления, твердой защиты суверенитета и территориальной целостности государств, а также заявил, что пришло время вывести отношения на «новые высоты».

В свою очередь, Ким Чен Ын назвал Пекин «важнейшим стратегическим партнером» Пхеньяна и приоритетным направлением внешней политики страны. Выразив благодарность за этот искренний визит, лидер Северной Кореи пообещал, что Пхеньян будет безусловно поддерживать Пекин по всем важным и спорным вопросам на международной арене.

В РЕЗУЛЬТАТЕ СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ О РАСШИРЕНИИ СОТРУДНИЧЕСТВА В СЛЕДУЮЩИХ НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СФЕРАХ:

Экономика и торговля: Увеличение объема взаимного товарооборота, усиление потока инвестиций и экономической интеграции.

Аграрный сектор: Развитие сельского хозяйства, обеспечение продовольственной безопасности и совместное преодоление последствий международных санкций.

Инфраструктура: Строительство крупных дорог, модернизация энергетических систем и расширение возможностей морских портов.

Медицина и наука: Здравоохранение, современная фармацевтика и обмен инновационными медицинскими технологиями. Высокие технологии, система образования и подготовка квалифицированных кадров.

Гуманитарная сфера: Культура, туризм, спортивные проекты и постоянные обмены между молодежью двух стран.

Анализ экономического и геополитического контекста

С экономической точки зрения, Китай занимает абсолютно доминирующие позиции в экономике Северной Кореи, обеспечивая почти 90% внешнеторгового оборота КНДР. После краткосрочных спадов, вызванных глобальной пандемией и международными санкциями, цепочки поставок сегодня полностью восстановлены. Активно возобновилось железнодорожное и авиасообщение. По мнению экспертов, совместные проекты, которые начнут реализовываться по итогам этого визита, станут важным «спасательным кругом» и фундаментом для окончательной стабилизации экономики Северной Кореи.

С геополитической точки зрения, этот визит совпал с периодом значительного укрепления военно-политических связей между КНДР и Россией. Многие международные политические аналитики оценивают этот шаг Си Цзиньпина как очень мудрый и стратегический ход, направленный на сохранение традиционного сильного влияния Пекина на Корейском полуострове и предотвращение чрезмерного склонения Пхеньяна в сторону Москвы. Хотя спорные ядерные и ракетные программы КНДР официально не обсуждались публично, эксперты не сомневаются, что эта тема была подробно рассмотрена за закрытыми дверями.

Узы дружбы между двумя странами имеют богатую историю, насчитывающую более 70 лет, поскольку Китай оказал решающую военную помощь северокорейцам во время Корейской войны 1950–1953 годов. Сегодня этот союз служит главным фактором сохранения мира в регионе. Государственные СМИ КНДР назвали этот визит «историческим единством великих народов».

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