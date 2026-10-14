Почему одна из улиц Нью-Йорка получила имя Человека-паука?

·59·Мир
Почему одна из улиц Нью-Йорка получила имя Человека-паука?

В Куинсе, районе американского города Нью-Йорк, один из перекрестков был назван в честь популярного героя комиксов Человека-паука (Спидер-Ман). Этот участок на Ингрэм-стрит имеет особое значение для фанатов комиксов. Согласно сюжету, именно здесь Питер Паркер жил со своей тетей Мэй.

Самый интересный аспект этой истории заключается в том, что в доме по адресу, изображенному в комиксах, когда-то действительно жила настоящая семья Паркеров. Это совпадение придает истории о вымышленном персонаже еще более уникальный колорит.

По имеющимся данным, нынешний владелец дома при покупке недвижимости не знал о ее связи с Человеком-пауком и ее популярности. Сначала он даже не понимал, почему на имя героя приходят письма.

Таким образом, знаменитый адрес из мира комиксов соединился с реальной жизнью Нью-Йорка, превратившись в еще одну достопримечательность для поклонников Человека-паука.

Человек-паукПитер ПаркерИнгрэм-стритКуинс
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Дом «Человека-паука» продан: новый владелец в шокеДом «Человека-паука» продан: новый владелец в шоке11 августа 11:28В кинотеатрах Узбекистана премьера фильма «Человек-паук: Новый день» пройдет на узбекском языкеВ кинотеатрах Узбекистана премьера фильма «Человек-паук: Новый день» пройдет на узбекском языке1 августа 15:55На побережье Финляндии появился ядовитый паукНа побережье Финляндии появился ядовитый паук20 сентября 11:37Президент Сирии сделал заявление в Нью-Йорке: была ли разоблачена ложь о его прошлом?Президент Сирии сделал заявление в Нью-Йорке: была ли разоблачена ложь о его прошлом?23 сентября 12:48В Стамбуле девочка умерла из-за передозировки сиропа от температурыВ Стамбуле девочка умерла из-за передозировки сиропа от температурыСегодня 17:17«Если придет оппозиция, будет создано палестинское государство»: резкое заявление Нетаньяху перед выборами«Если придет оппозиция, будет создано палестинское государство»: резкое заявление Нетаньяху перед выборамиСегодня 15:48
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
Найден ли ковчег Ноя в Турции? Под таинственной структурой обнаружены комнаты и туннель
Найден ли ковчег Ноя в Турции? Под таинственной структурой обнаружены комнаты и туннель
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов