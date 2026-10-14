Почему одна из улиц Нью-Йорка получила имя Человека-паука?

В Куинсе, районе американского города Нью-Йорк, один из перекрестков был назван в честь популярного героя комиксов Человека-паука (Спидер-Ман). Этот участок на Ингрэм-стрит имеет особое значение для фанатов комиксов. Согласно сюжету, именно здесь Питер Паркер жил со своей тетей Мэй.

Самый интересный аспект этой истории заключается в том, что в доме по адресу, изображенному в комиксах, когда-то действительно жила настоящая семья Паркеров. Это совпадение придает истории о вымышленном персонаже еще более уникальный колорит.

По имеющимся данным, нынешний владелец дома при покупке недвижимости не знал о ее связи с Человеком-пауком и ее популярности. Сначала он даже не понимал, почему на имя героя приходят письма.

Таким образом, знаменитый адрес из мира комиксов соединился с реальной жизнью Нью-Йорка, превратившись в еще одну достопримечательность для поклонников Человека-паука.