На побережье Финляндии появился ядовитый паук
В Финляндии из-за потепления климата начал шире распространяться один из самых ядовитых видов пауков, встречающихся в стране, — желтосумный колющий паук. Об этом сообщил научный журнал «Суомен Луонто».
«В Финляндии распространяется ядовитый паук — потепление климата идет на пользу чужеродному виду», — говорится в сообщении издания.
Как отмечает журнал, в настоящее время этот паук считается одним из самых ядовитых среди видов, обитающих на территории Финляндии. Впервые он был обнаружен в 2022 году на острове Сейли. Позже его встречали и в других районах архипелага, а также в прибрежных зонах. А в конце лета 2026 года этот вид был зафиксирован и на полуострове Порккала.
Яд воздействует на человеческий организм
Согласно информации, основная популяция желтосумного колющего паука находится в Центральной Европе.
Яд этого паука может вызывать сильный воспалительный процесс в организме человека.
В Финляндии встречается четыре вида колющих, то есть желтосумных пауков. Это — обыкновенный колющий паук, зеленый колющий паук, полосатый колющий паук и изогнутый колющий паук.
Специалисты подчеркивают, что отличить эти виды друг от друга по внешним признакам непросто.
Днем прячется, ночью выходит на охоту
Желтосумные колющие пауки в основном активизируются в ночное время. С наступлением темноты они начинают передвигаться в поисках добычи — различных насекомых.
А днем они прячутся внутри плотных паутин в форме мешочков, которые плетут среди низкорослых растений.
По этой причине вероятность того, что этот паук попадет в ловушку любителя насекомых — энтомолога, значительно ниже по сравнению с некоторыми другими видами пауков.
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