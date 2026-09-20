На побережье Финляндии появился ядовитый паук

·40·Мир
На побережье Финляндии появился ядовитый паук

В Финляндии из-за потепления климата начал шире распространяться один из самых ядовитых видов пауков, встречающихся в стране, — желтосумный колющий паук. Об этом сообщил научный журнал «Суомен Луонто».

«В Финляндии распространяется ядовитый паук — потепление климата идет на пользу чужеродному виду», — говорится в сообщении издания.

Как отмечает журнал, в настоящее время этот паук считается одним из самых ядовитых среди видов, обитающих на территории Финляндии. Впервые он был обнаружен в 2022 году на острове Сейли. Позже его встречали и в других районах архипелага, а также в прибрежных зонах. А в конце лета 2026 года этот вид был зафиксирован и на полуострове Порккала.

Яд воздействует на человеческий организм

Согласно информации, основная популяция желтосумного колющего паука находится в Центральной Европе.

Яд этого паука может вызывать сильный воспалительный процесс в организме человека.

В Финляндии встречается четыре вида колющих, то есть желтосумных пауков. Это — обыкновенный колющий паук, зеленый колющий паук, полосатый колющий паук и изогнутый колющий паук.

Специалисты подчеркивают, что отличить эти виды друг от друга по внешним признакам непросто.

Днем прячется, ночью выходит на охоту

Желтосумные колющие пауки в основном активизируются в ночное время. С наступлением темноты они начинают передвигаться в поисках добычи — различных насекомых.

А днем они прячутся внутри плотных паутин в форме мешочков, которые плетут среди низкорослых растений.

По этой причине вероятность того, что этот паук попадет в ловушку любителя насекомых — энтомолога, значительно ниже по сравнению с некоторыми другими видами пауков.

Желтосумный колющийSuomen LuontoОстров СейлиПотепление климата
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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