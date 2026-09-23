В дни проведения Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке политические дебаты, организованные влиятельным Атлантическим советом (Атлантик Кункил), вызвали огромный резонанс и бурные споры на международной арене. По данным, распространенным «Анадолу Айнаси», сирийский лидер Ахмад аш-Шараа (ранее известный как Абу Мухаммад аль-Джулани), находясь в США, сделал неожиданное заявление, подчеркнув, что не имеет никакого отношения к страшным терактам, совершенным 11 сентября 2001 года против башен-близнецов в Нью-Йорке: «Я не имею никакого отношения к событиям 11 сентября. В то время мне было 13 лет. Я вообще ничего не знал обо всем этом. Конечно, я выражаю соболезнования всем погибшим — будь то в США или в результате проводимой там политики на Ближнем Востоке».

Однако сразу после публикации этих слов журналисты и аналитики подняли официальные архивы и выяснили, что политик допустил явное противоречие. Согласно официальным биографическим данным, Ахмад аш-Шараа родился в 1982 году в городе Эр-Рияд Саудовской Аравии. Следовательно, в день трагедии 11 сентября 2001 года ему было не 13, а 19 лет! Кроме того, официальное китайское государственное информационное агентство ККТВ в декабре 2024 года опубликовало личное признание самого аш-Шараа, в котором политик собственными устами рассказывал, что события 11 сентября сильно повлияли на него в молодости, вдохновив на действия организаторов нападения, после чего он заинтересовался джихадистскими течениями и стал посещать тайные собрания в Дамаске. Это полностью противоречит его заявлению о том, что «я ничего не знал и мне было 13 лет».

Так почему же сирийский лидер пытается так сильно обелить свое прошлое перед американской общественностью, является ли превращение 19-летнего парня в 13-летнего ребенка дипломатическим маневром и как Запад оценивает эти исторические противоречия аш-Шараа?

«Не 13, а 19 лет, тайные собрания в Дамаске и признание в Нью-Йорке»: 5 ключевых точек конфликта

Наиболее важные детали выступления Ахмада аш-Шараа в Нью-Йорке и архивных фактов:

Оправдание по поводу 11 сентября: Президент Сирии на дебатах в Атлантик Кункил подчеркнул, что не имеет абсолютно никакого отношения к терактам 2001 года в Нью-Йорке;

Откровенная ошибка в возрасте: Аш-Шараа заявил, что во время теракта ему было 13 лет, однако в официальных документах указано, что он родился в 1982 году, а значит, в момент трагедии ему было 19 лет;

Соболезнования жертвам: Политик выразил сожаление не только по поводу жертв в США, но и тех, кто погиб на Ближнем Востоке в результате американской политики после этого;

Разоблачение архивом ККТВ: В конце 2024 года канал ККТВ опубликовал собственные слова аш-Шараа о том, что он присоединился к радикальным течениям и тайным собраниям, вдохновившись именно событиями 11 сентября;

История «аль-Джулани»: Переехавший с семьей из Саудовской Аравии в Сирию в 1989 году и взявший псевдоним «аль-Джулани» в честь Голанских высот лидер вновь оказался в центре внимания западной прессы.

Заявление Ахмада аш-Шараа по 11 сентября: сравнение слов в Нью-Йорке и фактов официальных архивов

Анализ публичного выступления сирийского лидера и его документированной истории:

Критерии и параметры Официальное заявление в Нью-Йорке (Атлантик Кункил) Официальная биография и архивные свидетельства Возраст 11 сентября 2001 года «В то время мне было 13 лет» Родился в 1982 году — тогда ему было 19 лет Уровень осведомленности о теракте «Я вообще ничего не знал» Глобально освещалось через СМИ США и мира Влияние события на личную жизнь «Не имел никакого отношения, был не в курсе» ККТВ: «События 11 сентября оказали на него глубокое влияние и дали толчок к деятельности» Начало радикальных взглядов Отрицается, преподносится как естественный период юности После 11 сентября начал посещать тайные собрания в Дамаске Место рождения и корни — Эр-Рияд (Саудовская Аравия), родом с Голанских высот Отношение к жертвам Соболезнования жертвам в США и погибшим на Ближнем Востоке Попытка создать дипломатический баланс

Экспертиза международной политики и геополитики: почему аш-Шараа пытается переписать свое прошлое?

Выводы ближневосточных политологов и аналитиков по международной безопасности:

Создание статуса «легитимного президента» перед лицом Запада: Пришедший к власти Ахмад аш-Шараа вынужден полностью отмыть свое экстремистское прошлое и любые следы, связанные с «Аль-Каидой», чтобы выйти из международной изоляции и добиться полного признания со стороны ООН, США и Европы;

Фактор 11 сентября для американской общественности: В политике и общественном сознании США 11 сентября считается величайшей национальной трагедией; малейшая причастность к этой дате или ее оправдание могут свести на нет любое финансовое и политическое сотрудничество с Вашингтоном, поэтому аш-Шараа пытается представить себя так, будто «тогда он был ребенком»;

Неприятное последствие репортажа ККТВ: Слова, сказанные в 2024 году и запечатленные в архиве, создали дипломатическую ловушку; признания о тайных собраниях в Дамаске и вдохновении от нападений являются главным доказательством для американской разведки и СМИ, ставящим под сомнение искренность лидера;

Тактика проведения параллелей с жертвами Ближнего Востока: Упоминая наряду с американскими жертвами арабов, погибших в результате операций США в Ираке и Сирии, он пытается сохранить баланс перед арабским миром и своими сторонниками, демонстрируя образ руководителя, не склонившего голову перед Западом.

Заявления Ахмада аш-Шараа с трибуны в Нью-Йорке вновь привлекли внимание мировой общественности к огромному разрыву между его новым имиджем и историческими фактами.

Как вы думаете, как подобные противоречивые высказывания сирийского лидера о своем возрасте и событиях 11 сентября повлияют на доверие к нему со стороны США и международного сообщества? Приемлемо ли в западной дипломатии отрицание политиками своего прошлого ради власти? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этой резонансной статьей, раскрывающей закулисные истины мировой политики, со всеми своими друзьями!