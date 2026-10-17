Дональд Трамп отложил вступление в силу «адских санкций» против России

·62·Мир
Дональд Трамп отложил вступление в силу «адских санкций» против России

Президент США Дональд Трамп подписал специальный указ о приостановлении масштабных новых ограничительных мер, которые должны были быть введены против России, а также государств, наиболее активно закупающих ее нефть и природный газ. В документе, опубликованном на официальном сайте Белого дома, этот шаг напрямую объясняется тем, что он «соответствует национальным интересам США».

Данные ограничения предусматривались принятым в сентябре резонансным законом Линдси Грэма, неофициально называемым «адскими санкциями». Согласно законодательству, они должны были вступить в силу до 18 октября, однако президент воспользовался своим правом временно приостановить процесс исходя из национальных интересов, о чем был официально проинформирован Конгресс США.

Какие ограничения и пошлины были заморожены?

Основные меры, вступление в силу которых было отложено президентским указом:

  • 500-процентная пошлина на российскую продукцию: приостановлено введение дополнительного 500-процентного тарифа для поступающих в США российских товаров;

  • 100-процентные пошлины для стран-покупателей нефти и газа: заморожены и штрафные пошлины в размере 100 процентов, которые должны были применяться к продукции третьих стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российской нефти и природного газа и помогающих Москве обходить санкции;

  • Сроки и условие пересмотра: Срок действия указа не ограничен конкретной датой. Вопрос о возобновлении ограничений будет пересмотрен только в том случае, если президент после консультаций с госсекретарем, министром финансов и торговым представителем США сочтет это необходимым;

  • Старые санкции остаются в силе: Подчеркивается, что данное решение никоим образом не затрагивает действующие санкции и ограничения, введенные в отношении России до принятия закона Грэма.

Соглашение по российскому дизелю и вопрос цен на бензин

Незадолго до приостановления новых санкций Вашингтон и Москва объявили о важной сделке по топливному рынку:

  • Сделка по дизелю: 9 октября Трамп сообщил о достижении соглашения о свободных поставках российского дизельного топлива на рынки США и международные рынки. В целях снижения цен на внутреннем рынке Министерство финансов США выдало специальную лицензию, разрешающую отдельные операции, запрещенные санкциями, до 7 апреля 2027 года;

  • Россия отменила ограничения: В свою очередь, российская сторона также заявила о досрочной отмене ограничений на экспорт дизельного топлива.

Конфликт с Зеленским и обвинения в «инвестициях в войну»

Как сообщают источники издания Аксиос, решение о сделке по дизелю и заморозке пошлин последовало на фоне возникших дипломатических разногласий с руководством Украины:

  • Требование прекратить удары по НПЗ: Трамп неоднократно просил президента Украины Владимира Зеленского прекратить атаки беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), однако Киев эти требования не выполнил. Зеленский заявлял, что такие удары могут быть прекращены только в обмен на остановку ударов России по украинским энергетическим объектам;

  • Жесткое недовольство Киева: Президент Украины открыто назвал дизельную сделку Вашингтона с Россией «инвестицией в войну» и призвал Белый дом не ослаблять экономическое давление на Москву для достижения прекращения огня, а в полной мере задействовать новые санкции.

Эти прагматичные действия Трампа демонстрируют, что они осуществляются в рамках стратегии США по удержанию под контролем внутренних цен на топливо и прекращению войны путем переговоров.

Дональд ТрампЗакон Линдси ГрэмаВладимир ЗеленскийДизельная сделка
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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