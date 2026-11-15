Что Джо Байден написал о Зеленском в своих мемуарах? Раскрыты сенсационные подробности

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Что Джо Байден написал о Зеленском в своих мемуарах? Раскрыты сенсационные подробности
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  • Бывший президент США Джо Байден в своих мемуарах «Дай мне обещание, Америка» описал сложные переговоры с Владимиром Зеленским и отказ в требовании команды Дональда Трампа провести переговоры с Россией.
  • Байден охарактеризовал украинского лидера в закрытых беседах как «раздражительного и упрямого».
  • Он также отметил, что актерское прошлое Зеленского послужило полезной школой для руководства страной в период военного конфликта.

Бывший президент США Джо Байден в своих новых мемуарах под названием «Дай мне обещание, Америка» затронул самые закрытые закулисные события, связанные с украинскими официальными лицами и международной политикой. Отрывки, опубликованные изданием Те Валл Стрит Джурнал, вызвали большой резонанс в мировых СМИ. В книге содержатся серьезные заявления о личных качествах Владимира Зеленского и политической борьбе в Вашингтоне.

Переговоры с Зеленским: «Раздражительный и упрямый»

Как вспоминает Байден, личные беседы с Владимиром Зеленским не всегда проходили гладко. Бывший американский лидер пишет, что во время общения тот часто был «раздражительным и упрямым», а также не всегда выражал достаточную благодарность за оказываемую помощь.

В то же время Байден не обошел стороной и актерское прошлое Зеленского. По его мнению, прошлое украинского лидера в сфере искусства — в частности, руководство «Студией Квартал-95», образ Наполеона и роль Василия Голобородко в популярном сериале «Слуга народа» — послужило своего рода «отличной школой» для управления страной в период военного конфликта.

Основные темы мемуаров

Подробности и заявления

Мнение Джо Байдена

Утверждается, что Зеленский в закрытых беседах проявлял упрямство и не выражал благодарности

Требование команды Трампа

Запрашивалось разрешение на проведение прямых переговоров с Путиным после выборов

Позиция Байдена

Это требование было отклонено из-за риска капитуляции за счет украинцев

Прошлое Зеленского

Отмечено, что актерская деятельность стала большой школой лидерства в военное время

Тайная просьба команды Трампа и отказ Байдена

Один из самых интересных и политически значимых фрагментов книги касается событий после победы Дональда Трампа на выборах 2024 года. Как выяснилось, члены команды Трампа просили у Байдена тайное письмо или разрешение. Они требовали карт-бланш на проведение прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным до официального вступления Трампа в должность.

Однако Джо Байден категорически отверг это предложение. По его словам, такое решение могло привести к «своего рода капитуляции за счет Украины», и он предпочел этого не допустить.

Как вы считаете, как раскрытие подобной закрытой информации в мемуарах лидеров США влияет на международные отношения? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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