Президент США Дональд Трамп выступил с очередным спорным заявлением относительно причин и истинных деталей начала военного конфликта в Украине. Подчеркивая, что президенту Украины Владимиру Зеленскому пришло время покинуть свой пост, хозяин Белого дома заявил, что вскоре обнародует неизвестную широкой общественности информацию о том, как началась эта война.

По словам Трампа, его главная и твердая цель — как можно быстрее остановить этот кровавый конфликт и добиться мира.

Резкий вопрос журналиста и неожиданный ответ Трампа

Во время общения с журналистами в Белом доме между представителем СМИ и президентом состоялся следующий спорный диалог:

Вопрос журналиста: «Вы хотите ухода Зеленского. Но неужели вы забыли, что эту войну начал именно Владимир Путин?»;

Ответ Дональда Трампа: «Знаете, я знаю все детали, понятно? И в определенный момент я официально их все обнародую. Я просто хочу, чтобы эта война закончилась».

Политический смысл: что кроется за заявлением?

Данный ответ Дональда Трампа анализируется международными экспертами и политологами следующим образом:

Истинные факторы конфликта: Трамп неоднократно намекал, что начало войны — это не просто одностороннее решение, а результат ряда сложных дипломатических ошибок, допущенных западными политиками, расширением НАТО и руководством Киева;

Инструмент давления: Обещанные к раскрытию в будущем «детали» могут стать мощным политическим инструментом, чтобы принудить Киев и его европейских союзников сесть за стол переговоров;

Сторонник быстрых переговоров: Глава США считает приоритетной задачей заморозку текущей линии фронта и достижение мирного соглашения, а не поиск виновных в прошлом.

Подобные открытые предупреждения Трампа показывают, что стратегия Вашингтона по украинскому кризису может в ближайшее время кардинально измениться.