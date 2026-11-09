«Украина примет иной облик»: Трамп об окончании войны, новых границах и соглашении

·99·Мир
«Украина примет иной облик»: Трамп об окончании войны, новых границах и соглашении
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Президент США Дональд Трамп сообщил, что мирное соглашение по разрешению вооруженного конфликта между Украиной и Россией находится очень близко.
  • Он подчеркнул, что по итогам войны Украина может не сохранить свои территориальные границы и карта страны может измениться.
  • Глава США планирует провести трехстороннюю встречу с участием представителей США, Украины и России в рамках этого процесса.

Президент США Дональд Трамп выступил с очередными громкими заявлениями по поводу урегулирования вооруженного конфликта вокруг Украины. В интервью известному американскому телеканалу КБС Невс глава Белого дома подчеркнул, что стороны очень близки к прекращению боевых действий и достижению мирного соглашения.

При этом американский лидер открыто признал, что по итогам войны Украина, возможно, не сможет полностью сохранить свои нынешние границы, и карта страны может измениться.

Основные акценты в интервью Трампа

Заявления президента Трампа, сделанные по телевидению, затронули следующие ключевые моменты:

  • «Украина примет иной облик»: Отвечая на вопрос журналистов о будущем Украины, Трамп предположил, что по окончании войны страна может получить иные территориальные очертания (изменение границ). Однако он воздержался от раскрытия конкретных деталей;

  • Мир очень близок: Трамп выразил уверенность в том, что стороны вооруженного столкновения как никогда близки к заключению сделки, и вновь подчеркнул, что лично он играет главную роль в разрешении этого конфликта;

  • Кому больше доверия — Путину или Зеленскому? Глава Белого дома уклонился от прямого ответа на вопрос журналистов: «Кому вы доверяете больше — Владимиру Путину или Владимиру Зеленскому?». Он лишь повторил, что у него хорошие отношения с обоими лидерами;

  • Большая трехсторонняя встреча: Президент США упомянул о готовящейся трехсторонней встрече с участием представителей США, Украины и России.

Глобальная архитектура, выходящая за рамки Украины

По словам Трампа, разрабатываемый документ не ограничится лишь локальным соглашением о прекращении огня.

Направление

Суть ожидаемого соглашения

Территориальный вопрос

Вероятность пересмотра пограничных линий или закрепление де-факто ситуации в соответствии с условиями мира.

Трехсторонний формат

Установление прямого диалога с участием переговорщиков от США, России и Украины.

Европейская безопасность

Выход за рамки конфликта и переформатирование общей архитектуры стратегической стабильности между НАТО, Европейским союзом и Россией.

Администрация США намерена в ближайшие дни вынести это всеобъемлющее соглашение на международное обсуждение, целью которого является определение долгосрочных гарантий безопасности на Европейском континенте.

Дональд ТрампУкраинско-российский конфликтВладимир ЗеленскийВладимир Путин
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Трамп заявил о готовности к очередной встрече с Путиным: почему Майами под сомнением?Трамп заявил о готовности к очередной встрече с Путиным: почему Майами под сомнением?23 сентября 09:48Изменит ли это мировой порядок: о чем Трамп хочет договориться с Путиным и Си Цзиньпином?Изменит ли это мировой порядок: о чем Трамп хочет договориться с Путиным и Си Цзиньпином?Сегодня 11:56Неожиданный поворот от Рютте: он назвал сближение Путина и Трампа важнымНеожиданный поворот от Рютте: он назвал сближение Путина и Трампа важным7 ноября 14:09Соберутся ли лидеры России, США и Китая за одним столом в ноябре?Соберутся ли лидеры России, США и Китая за одним столом в ноябре?3 ноября 18:43Удивительная осторожность в Китае: почему мясницкие инструменты запирают на замки?Удивительная осторожность в Китае: почему мясницкие инструменты запирают на замки?3 ноября 10:03“Красне линии”: что Украина требует от России и на что не согласится?“Красне линии”: что Украина требует от России и на что не согласится?26 октября 11:11
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Миллионер купил жене частный остров за 50 миллионов долларов, чтобы она могла отдыхать вдали от чужих глаз
Миллионер купил жене частный остров за 50 миллионов долларов, чтобы она могла отдыхать вдали от чужих глаз
Почему мы внезапно вздрагиваем перед сном?
Почему мы внезапно вздрагиваем перед сном?
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
Почему гуси летают в небе В-образным клином? В чем секрет?
Почему гуси летают в небе В-образным клином? В чем секрет?
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Стало известно, что произойдет с планетами после гибели Солнца
Стало известно, что произойдет с планетами после гибели Солнца