«Украина примет иной облик»: Трамп об окончании войны, новых границах и соглашении

Президент США Дональд Трамп выступил с очередными громкими заявлениями по поводу урегулирования вооруженного конфликта вокруг Украины. В интервью известному американскому телеканалу КБС Невс глава Белого дома подчеркнул, что стороны очень близки к прекращению боевых действий и достижению мирного соглашения.

При этом американский лидер открыто признал, что по итогам войны Украина, возможно, не сможет полностью сохранить свои нынешние границы, и карта страны может измениться.

Основные акценты в интервью Трампа

Заявления президента Трампа, сделанные по телевидению, затронули следующие ключевые моменты:

«Украина примет иной облик»: Отвечая на вопрос журналистов о будущем Украины, Трамп предположил, что по окончании войны страна может получить иные территориальные очертания (изменение границ). Однако он воздержался от раскрытия конкретных деталей;

Мир очень близок: Трамп выразил уверенность в том, что стороны вооруженного столкновения как никогда близки к заключению сделки, и вновь подчеркнул, что лично он играет главную роль в разрешении этого конфликта;

Кому больше доверия — Путину или Зеленскому? Глава Белого дома уклонился от прямого ответа на вопрос журналистов: «Кому вы доверяете больше — Владимиру Путину или Владимиру Зеленскому?». Он лишь повторил, что у него хорошие отношения с обоими лидерами;

Большая трехсторонняя встреча: Президент США упомянул о готовящейся трехсторонней встрече с участием представителей США, Украины и России.

Глобальная архитектура, выходящая за рамки Украины

По словам Трампа, разрабатываемый документ не ограничится лишь локальным соглашением о прекращении огня.

Направление Суть ожидаемого соглашения Территориальный вопрос Вероятность пересмотра пограничных линий или закрепление де-факто ситуации в соответствии с условиями мира. Трехсторонний формат Установление прямого диалога с участием переговорщиков от США, России и Украины. Европейская безопасность Выход за рамки конфликта и переформатирование общей архитектуры стратегической стабильности между НАТО, Европейским союзом и Россией.

Администрация США намерена в ближайшие дни вынести это всеобъемлющее соглашение на международное обсуждение, целью которого является определение долгосрочных гарантий безопасности на Европейском континенте.