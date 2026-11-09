«Украина примет иной облик»: Трамп об окончании войны, новых границах и соглашении
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- Президент США Дональд Трамп сообщил, что мирное соглашение по разрешению вооруженного конфликта между Украиной и Россией находится очень близко.
- Он подчеркнул, что по итогам войны Украина может не сохранить свои территориальные границы и карта страны может измениться.
- Глава США планирует провести трехстороннюю встречу с участием представителей США, Украины и России в рамках этого процесса.
Президент США Дональд Трамп выступил с очередными громкими заявлениями по поводу урегулирования вооруженного конфликта вокруг Украины. В интервью известному американскому телеканалу КБС Невс глава Белого дома подчеркнул, что стороны очень близки к прекращению боевых действий и достижению мирного соглашения.
При этом американский лидер открыто признал, что по итогам войны Украина, возможно, не сможет полностью сохранить свои нынешние границы, и карта страны может измениться.
Основные акценты в интервью Трампа
Заявления президента Трампа, сделанные по телевидению, затронули следующие ключевые моменты:
«Украина примет иной облик»: Отвечая на вопрос журналистов о будущем Украины, Трамп предположил, что по окончании войны страна может получить иные территориальные очертания (изменение границ). Однако он воздержался от раскрытия конкретных деталей;
Мир очень близок: Трамп выразил уверенность в том, что стороны вооруженного столкновения как никогда близки к заключению сделки, и вновь подчеркнул, что лично он играет главную роль в разрешении этого конфликта;
Кому больше доверия — Путину или Зеленскому? Глава Белого дома уклонился от прямого ответа на вопрос журналистов: «Кому вы доверяете больше — Владимиру Путину или Владимиру Зеленскому?». Он лишь повторил, что у него хорошие отношения с обоими лидерами;
Большая трехсторонняя встреча: Президент США упомянул о готовящейся трехсторонней встрече с участием представителей США, Украины и России.
Глобальная архитектура, выходящая за рамки Украины
По словам Трампа, разрабатываемый документ не ограничится лишь локальным соглашением о прекращении огня.
Направление
Суть ожидаемого соглашения
Территориальный вопрос
Вероятность пересмотра пограничных линий или закрепление де-факто ситуации в соответствии с условиями мира.
Трехсторонний формат
Установление прямого диалога с участием переговорщиков от США, России и Украины.
Европейская безопасность
Выход за рамки конфликта и переформатирование общей архитектуры стратегической стабильности между НАТО, Европейским союзом и Россией.
Администрация США намерена в ближайшие дни вынести это всеобъемлющее соглашение на международное обсуждение, целью которого является определение долгосрочных гарантий безопасности на Европейском континенте.
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