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Расследование вокруг таинственных диверсий против инфраструктуры стратегической связи в Европе раскрывает сенсационные данные международного уровня. Как сообщает авторитетный германский журнал Дер Спиегел, к поджогу наземной станции спутниковой связи Starlink на территории Польши может быть причастна известная турецкая преступная группировка «Далтонс» («Далтоны»).

Европейские спецслужбы тщательно изучают вероятность того, что эта преступная группа совершила диверсию по прямому заказу российской разведки.

Аресты в Германии и решение суда Штутгарта

Как пишет издание ДВ, в рамках следственных действий германские силы безопасности задержали нескольких подозреваемых:

Двое подозреваемых: 12 октября в германском городе Нюртинген были задержаны граждане Турции — 38-летний Умит Э. и 34-летний Муслим Т. Предполагается, что они являются полноправными членами группировки «Далтоны» или выполняли их платное поручение;

Ожидается экстрадиция: Высший земельный суд Штутгарта должен рассмотреть вопрос об экстрадиции задержанных в государство, где было совершено преступление, — в Польшу;

Антитеррористическая операция в Берлине: 13 октября в ходе специальной антитеррористической операции, проведенной в Берлине, были арестованы еще два человека, связанных с расследованием, в том числе женщина. Предположительно, она оказывала нападавшим транспортную и логистическую поддержку.

Московский след: Кто лидер группировки Бератджан Гекдемир?

В расследовании Дер Спиегел проясняются возможные связи этой преступной группировки с Россией:

Преступник, не выданный Анкаре: Считающийся лидером группировки «Далтоны» Бератджан Гекдемир был задержан на территории России в 2024 году, однако, несмотря на официальный запрос Турции об экстрадиции, передан Анкаре не был;

Защита в обмен на услуги: По мнению германских спецслужб, Москва могла предоставить Гекдемиру убежище и защиту в обмен на оказание скрытых «ответных услуг» (диверсий и вредительства) по всей Европе. В настоящее время его точное местонахождение остается неизвестным.

Атака в Воле-Кробовской: Какой ущерб был нанесен станции?

Диверсионная акция была осуществлена в деревне Вола-Кробовска, расположенной примерно в 50 километрах от Варшавы:

Пожар 23 сентября: Неизвестные проникли на территорию наземной станции Starlink и подожгли электрическую подстанцию и резервный генератор;

Кратковременный сбой: Как сообщает издание Bild , работа станции была приостановлена на короткое время, однако благодаря оперативным мерам специалистов система связи была восстановлена, в результате инцидента никто не пострадал;

Позиция Польши: В первые дни после происшествия польские официальные лица расценили это как преднамеренную диверсию, однако тогда отмечалось, что прямых доказательств причастности России на руках недостаточно.

Подобные гибридные атаки против логистической и космической инфраструктуры на территории европейских государств вынуждают службы безопасности континента усиливать меры по защите невоенных объектов.