Орден Свободы для Маска: почему Киев вручил миллиардеру государственную награду?

·97·Мир
Орден Свободы для Маска: почему Киев вручил миллиардеру государственную награду?

Президент Украины Владимир Зеленский наградил американского предпринимателя и основателя SpaceX Илона Маска престижной государственной наградой — орденом Свободы («Озодлик» ордени). Об этом было объявлено 26 августа в официальном указе за № 835/2026, подписанном офисом президента.

В документе отмечается, что этот высокий орден присвоен американскому миллиардеру «за выдающиеся личные заслуги в защите жизни и свободы людей, а также в развитии отношений сотрудничества между народами Украины и США».

Starlink: главный технический фактор украинской обороны

Глобальный спутниковый интернет компании SpaceX — Starlink с весны 2022 года стал неотъемлемым источником связи для Вооруженных сил Украины:

  • Управление войсками и координация: Обеспечивается оперативная и защищенная связь между подразделениями на поле боя;

  • Управление дронами в реальном времени: Терминалы Starlink выполняют роль основного технического средства при обнаружении целей с помощью беспилотных аппаратов и нанесении ударов по тылам противника;

  • Устойчивость к РЭБ (радиоэлектронной борьбе): Несмотря на радиоэлектронные помехи со стороны России, стабильная работа системы остается одним из важнейших тактических преимуществ Украины.

Критическая зависимость Киева и проблема ограничений

Награждение Маска вызвало широкие обсуждения в украинских и международных СМИ:

  • Критическая зависимость: В настоящее время у украинских военных нет равноценной альтернативной системы связи, способной заменить Starlink по скорости, охвату и устойчивости к РЭБ;

  • Ограничения и политические споры: Критику ранее вызывали случаи, когда Илон Маск ограничивал работу Starlink для проведения некоторых наступательных операций за пределами Украины или в районе Крыма. Тем не менее, роль системы в общей обороне была признана, и ее основатель удостоен высшей награды.

Европейская альтернатива и дальнейшие планы со SpaceX

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина тестирует разработанный в Европе альтернативный аналог системы Starlink с целью снижения зависимости от нее.

Тем не менее, на фоне этих испытаний официальный Киев планирует не прекращать прямое стратегическое партнерство с Илоном Маском и компанией SpaceX, продолжая использовать их спутниковую инфраструктуру.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

68-летний мужчина снял брюки при прохождении через металлоискатель68-летний мужчина снял брюки при прохождении через металлоискательСегодня, 16:12После ухода директора ЦРУ Путин подписал 3 тайных указа: о чем они?После ухода директора ЦРУ Путин подписал 3 тайных указа: о чем они?Сегодня, 16:03В Уганде проверили расходование госсредств и выявили ряд нарушений (видео)В Уганде проверили расходование госсредств и выявили ряд нарушений (видео)Сегодня, 15:43Деньги, телефоны и игрушки: об опасных «ловушках», сбрасываемых с дроновДеньги, телефоны и игрушки: об опасных «ловушках», сбрасываемых с дроновСегодня, 13:51При пожаре в больнице в Пакистане погибли 14 младенцевПри пожаре в больнице в Пакистане погибли 14 младенцевСегодня, 13:50Пьяная женщина выбросила 3-летнюю дочь с 10-го этажаПьяная женщина выбросила 3-летнюю дочь с 10-го этажаСегодня, 13:41
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
Ожидаемое 20 лет полное солнечное затмение можно будет наблюдать в августе
Ожидаемое 20 лет полное солнечное затмение можно будет наблюдать в августе
Курица, прошедшаяся по подиуму на конкурсе красоты в Малайзии, привлекла внимание зрителей
Курица, прошедшаяся по подиуму на конкурсе красоты в Малайзии, привлекла внимание зрителей