Орден Свободы для Маска: почему Киев вручил миллиардеру государственную награду?

Президент Украины Владимир Зеленский наградил американского предпринимателя и основателя SpaceX Илона Маска престижной государственной наградой — орденом Свободы («Озодлик» ордени). Об этом было объявлено 26 августа в официальном указе за № 835/2026, подписанном офисом президента.

В документе отмечается, что этот высокий орден присвоен американскому миллиардеру «за выдающиеся личные заслуги в защите жизни и свободы людей, а также в развитии отношений сотрудничества между народами Украины и США».

Starlink: главный технический фактор украинской обороны

Глобальный спутниковый интернет компании SpaceX — Starlink с весны 2022 года стал неотъемлемым источником связи для Вооруженных сил Украины:

Управление войсками и координация: Обеспечивается оперативная и защищенная связь между подразделениями на поле боя;

Управление дронами в реальном времени: Терминалы Starlink выполняют роль основного технического средства при обнаружении целей с помощью беспилотных аппаратов и нанесении ударов по тылам противника;

Устойчивость к РЭБ (радиоэлектронной борьбе): Несмотря на радиоэлектронные помехи со стороны России, стабильная работа системы остается одним из важнейших тактических преимуществ Украины.

Критическая зависимость Киева и проблема ограничений

Награждение Маска вызвало широкие обсуждения в украинских и международных СМИ:

Критическая зависимость: В настоящее время у украинских военных нет равноценной альтернативной системы связи, способной заменить Starlink по скорости, охвату и устойчивости к РЭБ;

Ограничения и политические споры: Критику ранее вызывали случаи, когда Илон Маск ограничивал работу Starlink для проведения некоторых наступательных операций за пределами Украины или в районе Крыма. Тем не менее, роль системы в общей обороне была признана, и ее основатель удостоен высшей награды.

Европейская альтернатива и дальнейшие планы со SpaceX

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина тестирует разработанный в Европе альтернативный аналог системы Starlink с целью снижения зависимости от нее.

Тем не менее, на фоне этих испытаний официальный Киев планирует не прекращать прямое стратегическое партнерство с Илоном Маском и компанией SpaceX, продолжая использовать их спутниковую инфраструктуру.