Самолеты, вылетевшие из Узбекистана, не смогли приземлиться в Москве из-за атаки дронов

В воздушном пространстве российской столицы Москвы были введены чрезвычайные меры безопасности из-за масштабных атак беспилотников на город. Из-за временного запрета на полеты в московских аэропортах («Шереметьево», «Домодедово», «Внуково», «Жуковский») в общей сложности было задержано или отменено более 370 авиарейсов.

Эта неприятная ситуация также напрямую затронула пассажирские самолеты, следовавшие из Узбекистана в сторону Москвы — два находившихся в воздухе борта были перенаправлены на другие запасные аэродромы.

В какие города были перенаправлены рейсы из Узбекистана?

Из-за ограничений в небе пассажиры, вылетевшие из Узбекистана, не смогли вовремя добраться до пункта назначения:

Рейс Ташкент — Москва: рейс СУ1871 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Ташкента (ТАС) в «Шереметьево» (СВО) (Аирбус А320-214), не смог приземлиться в Москве и был экстренно перенаправлен в аэропорт «Пулково» города Санкт-Петербурга ;

Рейс Самарканд — Москва: а самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетевший из международного аэропорта Самарканда в российскую столицу, изменил маршрут и был вынужден совершить посадку в аэропорту «Кольцово» города Екатеринбурга.

Ночная атака: сбито 134 дрона

По официальным данным мэра Москвы Сергея Собянина, в ночное время было нейтрализовано огромное количество беспилотников, двигавшихся в сторону города:

Активность ПВО: силами российской противовоздушной обороны (ПВО) было сбито в общей сложности 134 боевых дрона , приближавшихся к городу;

План «Ковер»: в целях обеспечения безопасности все самолеты гражданской авиации в воздухе были отправлены в зоны ожидания или перенаправлены на запасные аэродромы в соседних областях.

Текущая ситуация: ограничения отменяются

После ночного напряжения и неудобств работа аэропортов постепенно налаживается: