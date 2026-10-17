Самолеты, вылетевшие из Узбекистана, не смогли приземлиться в Москве из-за атаки дронов

·75·Мир
Самолеты, вылетевшие из Узбекистана, не смогли приземлиться в Москве из-за атаки дронов

В воздушном пространстве российской столицы Москвы были введены чрезвычайные меры безопасности из-за масштабных атак беспилотников на город. Из-за временного запрета на полеты в московских аэропортах («Шереметьево», «Домодедово», «Внуково», «Жуковский») в общей сложности было задержано или отменено более 370 авиарейсов.

Эта неприятная ситуация также напрямую затронула пассажирские самолеты, следовавшие из Узбекистана в сторону Москвы — два находившихся в воздухе борта были перенаправлены на другие запасные аэродромы.

В какие города были перенаправлены рейсы из Узбекистана?

Из-за ограничений в небе пассажиры, вылетевшие из Узбекистана, не смогли вовремя добраться до пункта назначения:

  • Рейс Ташкент — Москва: рейс СУ1871 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Ташкента (ТАС) в «Шереметьево» (СВО) (Аирбус А320-214), не смог приземлиться в Москве и был экстренно перенаправлен в аэропорт «Пулково» города Санкт-Петербурга;

  • Рейс Самарканд — Москва: а самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетевший из международного аэропорта Самарканда в российскую столицу, изменил маршрут и был вынужден совершить посадку в аэропорту «Кольцово» города Екатеринбурга.

Ночная атака: сбито 134 дрона

По официальным данным мэра Москвы Сергея Собянина, в ночное время было нейтрализовано огромное количество беспилотников, двигавшихся в сторону города:

  • Активность ПВО: силами российской противовоздушной обороны (ПВО) было сбито в общей сложности 134 боевых дрона, приближавшихся к городу;

  • План «Ковер»: в целях обеспечения безопасности все самолеты гражданской авиации в воздухе были отправлены в зоны ожидания или перенаправлены на запасные аэродромы в соседних областях.

Текущая ситуация: ограничения отменяются

После ночного напряжения и неудобств работа аэропортов постепенно налаживается:

  • Возобновление полетов: с утра строгие ограничения в столичных аэропортах поэтапно отменялись, и процесс приема и отправки самолетов возвращается к обычному графику;

  • Сдвиги в расписании: несмотря на это, из-за сотен задержанных рейсов в течение дня в расписании полетов могут сохраняться определенные сдвиги и ожидания.

Атака дронов на МосквуАэрофлотПулковоКольцово
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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