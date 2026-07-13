В национальном мессенджере Max появилась возможность покупки авиабилетов Аерофлот

·22·Технологии
В национальном мессенджере Max появилась возможность покупки авиабилетов Аерофлот

Для пользователей российского национального мессенджера Max начался новый этап использования цифровых авиационных сервисов. Теперь через эту платформу запущен специальный чат-бот, позволяющий напрямую бронировать и покупать билеты на рейсы авиакомпании Аерофлот. Этот шаг означает, что мессенджер превращается не только в средство общения, но и в комплексную экосистему. Об этом сообщает Иксбт.ком.

С помощью нового сервиса пассажиры пока могут оформлять билеты на рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом. Чат-бот включает в себя не только продажу билетов, но и функции управления дополнительными услугами. Например, пользователи могут оплатить дополнительный багаж, заказать услугу перевозки домашних животных или переоформить ранее приобретенные билеты.

Цифровое сотрудничество и новые возможности

Данный проект является результатом стратегического партнерства между Аерофлот и компанией VK. Стороны достигли соглашения о разработке и внедрении цифровых решений в июне 2024 года. Использование возможностей платформы Max позволяет авиаперевозчику сделать взаимодействие со своими клиентами более оперативным и удобным.

Через чат-бот пассажиры также могут получать информацию о специальных предложениях и программе лояльности авиакомпании. Кроме того, система обладает функцией автоматической отправки уведомлений о важных событиях и изменениях, связанных с рейсом. Это помогает пассажирам контролировать свои поездки в режиме реального времени.

Для путешественников из Узбекистана и наших соотечественников, часто летающих по этому направлению, эта новость также может быть интересной. При использовании внутренних рейсов по России отпадает необходимость в сторонних приложениях, появляется возможность завершить все процессы внутри популярного мессенджера. Подобные интеграции показывают, насколько глубоко современные технологии проникают в повседневную жизнь.

Эксперты отмечают, что развитие таких чат-ботов в будущем может охватить и другие международные направления. Если данная система, проходящая сейчас тестирование, окажется успешной, Аерофлот может интегрировать всю свою маршрутную сеть в мессенджер Max.

MaxAeroflotVKАвиачиптаТехнология
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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