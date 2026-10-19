Жительница Южной Кореи сделала 400 пластических операций за 15 лет

·49·Мир
Жительница Южной Кореи сделала 400 пластических операций за 15 лет

В Южной Корее женщина вызвала бурные обсуждения в интернете, признавшись, что за последние 15 лет потратила 300 миллионов вон (около 210 тысяч долларов) на различные процедуры по изменению внешности. По словам Гиль Ли Вон, за это время она перенесла около 400 косметических вмешательств.

Женщина приняла участие в популярном шоу «Ит'с Окай то Бе а Мартиан» на телеканале твН СТОРЙ и рассказала, что начала прибегать к пластической хирургии в 2010 году. По её словам, во время подготовки к вступительным экзаменам в колледж она набрала вес, и окружающие начали насмехаться над её внешностью. Позже один из её бывших парней также раскритиковал её облик. Это и подтолкнуло женщину к изменениям.

Гиль не раскрыла, какая именно процедура была первой. Однако начальный опыт открыл ей возможности косметической хирургии, после чего она продолжила делать различные операции. Несмотря на огромные суммы, потраченные на внешность, она заявила, что пока не намерена полностью останавливаться.

«Мой парень, с которым я встречалась с 27 до 30 лет, постоянно критиковал мою внешность. Это разрушило мою уверенность в себе. Я хотела полностью измениться. Несмотря на это, я не жалею о сделанных операциях. Сейчас я довольна своей внешностью и чувствую себя уверенно», — сказала Гиль Ли Вон.

Она сообщила, что за последние 15 лет перенесла такие процедуры, как пересадка жировой ткани в лоб, изменение формы ушей, создание двойного века, коррекция глаз, ринопластика, сокращение расстояния между носом и верхней губой, изменение контуров подбородка и лица. Также она делала создание и удаление ямочек на щеках, введение и удаление филлеров в губах, инъекции филлеров в области плеч и ключиц, заполнение морщин на шее и введение ботокса в некоторые мышцы.

Кроме того, женщина рассказала, что проходила процедуры с использованием игл в области ягодиц, повторные операции для коррекции результатов липосакции всего тела, введение стволовых клеток внутривенно и различные процедуры по уходу за кожей.

«Если посчитать все косметические процедуры и визиты к дерматологу, то в общей сложности их было около 400. Со временем они накопились», — отметила южнокореянка.

Гиль Ли Вон призналась, что у неё всё ещё есть аспекты внешности, которые она хотела бы изменить. Однако она решила последовать совету врача из клиники липосакции. Специалист порекомендовал ей не стремиться к чрезмерным изменениям и сосредоточиться на поддержании текущего состояния.

Тем не менее, женщина сообщила, что почти ежедневно посещает клиники дерматологии и восточной медицины, чтобы поддерживать себя в хорошей форме.

Южная КореяПластическая хирургияКрасотаГиль Ли ВонЗдоровье
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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