51-летняя женщина скончалась после шести пластических операций одновременно

В Бразилии 51-летняя женщина-предприниматель скончалась через несколько часов после того, как ей одновременно провели шесть различных косметических пластических операций на лице и шее.

Андрея Виейра Гаспар (Андреиа Виейра Гаспар) скончалась рано утром 12 августа в больнице города Гояния после хирургического вмешательства. Почти 10-часовая операция включала в себя несколько сложных косметических процедур.

Ей сделали глубокую подтяжку лица, подтяжку кожи лба, коррекцию формы челюсти, пластику век, липосакцию области шеи, а также инъекции наножира.

Сообщается, что после выхода из операционной у Андреи появились сильный отек лица и шеи, а также затрудненное дыхание. За ночь ее состояние еще больше ухудшилось, усилились боли в шее и проблемы с дыханием.

Она сказала своей сестре Джиане Виейра: «Сестренка, я умираю».

После этого Джиана обратилась за помощью в групповом чате с медицинской командой, сообщив, что ее сестра находится в тяжелом состоянии. Она рассказала, что просила врачей о срочной помощи, но сначала никто не ответил.

В медицинском заключении, предоставленном семьей Андреи, указано, что причиной ее смерти стали острый тромбоз и инфаркт легкого.

Предпринимательница последние пять лет жила в Испании и приехала в Бразилию ради этой косметической операции. По словам ее семьи, эта операция была ее многолетней мечтой.

Ее сестра Джиана рассказала, что Андрея копила деньги на операцию в течение двух лет. По ее словам, расходы на операцию составили 118 тысяч бразильских реалов, то есть примерно 16,8 тысячи фунтов стерлингов.

Выяснилось, что Андрея, ранее управлявшая салоном красоты в Гоянии, начала копить деньги на операцию около двух лет назад. Как отмечает ее семья, она связалась с медицинской командой через социальные сети, и первоначальные договоренности также осуществлялись посредством сообщений.

Близкие умершей также выразили вопросы по поводу условий в больнице, где проводилась операция. Они утверждают, что в медицинском учреждении не было отделения интенсивной терапии.

Прокуратура штата Гояс запросила начало полицейского расследования по данному инциденту по статье о причинении смерти по неосторожности.

Семья Андреи также ставит под сомнение процесс послеоперационной медицинской помощи. Они считают, что женщине могли оказать необходимую помощь до того, как ее состояние резко ухудшилось.

В свою очередь, адвокат Кристиене Перейра Коуто (Кристиене Переира Куто), выступившая с заявлением от имени Анкар Хоспитал, сообщила, что пациентке оказали экстренную медицинскую помощь сразу же после возникновения чрезвычайной ситуации. По ее словам, медицинский и сестринский персонал принял необходимые меры, соответствующие состоянию пациентки.

Представители больницы также подчеркнули, что предоперационное обследование и необходимые анализы Андреи проводились в сторонних медицинских учреждениях до ее поступления в Анкар Хоспитал. Отмечается, что при возникновении чрезвычайной ситуации пациентке была оказана соответствующая помощь с использованием имеющихся в учреждении возможностей.

Хирург, проводивший операцию, д-р Лессандро Мартинс (Др Лессандро Мартинс) выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Андреи и передал слова поддержки ее семье. Врач выразил уверенность, что следствие покажет, что медицинская помощь пациентке после операции была оказана в надлежащем порядке.