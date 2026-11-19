В секторе Газа начались одни из самых серьезных военных действий после вступления в силу соглашения о прекращении огня в октябре 2025 года. Армия Израиля приступила к проведению операции в центральной части сектора, к западу от «желтой линии». Жителям трех кварталов в этом районе было приказано покинуть свои дома, а важная транспортная магистраль была перекрыта.

Операция началась 18 ноября вблизи лагерей беженцев Бурейдж и Нусейрат. Израильские военные заявили, что эти действия направлены против инфраструктуры ХАМАС. В свою очередь, ХАМАС расценил это как грубое нарушение соглашения о прекращении огня.

Израильские военные перешли к западу от «желтой линии»

Армия Израиля начала операцию в районах под номерами 660, 661 и 666 в центре Газы. Эти места расположены вокруг лагерей беженцев Бурейдж и Нусейрат.

После соглашения в октябре 2025 года «желтая линия» была установлена как граница между территориями под контролем Израиля и частями, контролируемыми ХАМАС. По данным Reuters и других международных изданий, израильские танки пересекли эту линию в западном направлении и двинулись в сторону улицы Салах-эд-Дин. Это оценивается как первая подобная наземная операция с момента вступления соглашения в силу.

Жители трех кварталов эвакуируются

Управление координации действий правительства Израиля на палестинских территориях призвало жителей трех районов вокруг Бурейджа и Нусейрата переместиться в безопасные места.

В ходе операции было приостановлено движение на отдельных участках улицы Салах-эд-Дин — главной дороги, соединяющей север и центр сектора Газа. Палестинские источники сообщили, что после артиллерийских обстрелов и перестрелок семьи покинули свои дома и временные убежища.

Что говорят Израиль и ХАМАС?

Армия Израиля охарактеризовала операцию как «точечные действия». Согласно заявлению военных, цель состоит в уничтожении инфраструктуры ХАМАС в центре Газы и устранении объектов, угрожающих израильским войскам вблизи «желтой линии».

Издание «Те Тимес оф Исраел» сообщило, что в рамках операции планируется уничтожение тоннеля в этом районе. Стало известно, что вместе с армией Израиля в операции принимают участие сотрудники службы внутренней безопасности страны — Шин-Бет.

ХАМАС же назвал эти действия Израиля «грубым нарушением» соглашения о прекращении огня. Движение осудило операцию, подчеркнув, что она приводит к принудительному переселению населения.

Гуманитарная ситуация в Газе продолжает ухудшаться

В то время как в Газе продолжаются военные действия, растет потребность населения в жилье, продовольствии и товарах первой необходимости. По данным международных информационных агентств, более 1,7 миллиона человек в секторе были вынуждены покинуть свои дома.

С приближением зимнего сезона положение семей, оставшихся без крова, может еще больше осложниться. Новая операция усиливает риск очередных перемещений и трудностей с доставкой гуманитарной помощи.

Таким образом, несмотря на соглашение, действующее с октября 2025 года, военные столкновения в Газе не прекращаются. Переход израильской армии к западу от «желтой линии» свидетельствует о том, что ситуация в регионе может стать еще более напряженной.