Вмешаются ли США в конфликт между Украиной и Южной Кореей?

·40·Мир
Вмешаются ли США в конфликт между Украиной и Южной Кореей?

Серьезный дипломатический конфликт, разгоревшийся в последние недели между Украиной и Южной Кореей, находится в центре внимания международных экспертов. После того как 8 октября Южная Корея официально отозвала своего посла из Киева, отношения столкнулись с самым тяжелым кризисом за последние годы.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин 9 октября в интервью изданию Деутше Велле (ДВ) заявил, что единственным выходом из этого дипломатического тупика является посредничество Вашингтона и незамедлительное назначение нового посла.

«Привлечение американцев будет самым логичным шагом»

Павел Климкин, учитывая специфическую позицию Южной Кореи в глобальной политике, предложил использовать рычаги влияния США для решения проблемы:

  • Влияние Вашингтона в Сеуле: «Привлечение американцев к процессу было бы очень логичным шагом. Их позиции и связи там довольно прочны, они знают, с кем и как разговаривать. США смогут провести это посредничество очень искусно», — подчеркнул дипломат;

  • Вероятность других союзников: Бывший министр не исключил, что помочь могут и другие партнеры, чьи имена он не назвал, а некоторые партнеры, возможно, уже начали работу за кулисами;

  • Пустующее кресло посла уже год: Климкин оценил отсутствие у Украины чрезвычайного и полномочного посла в Сеуле более года как большую стратегическую ошибку и заявил, что для возобновления диалога необходимо срочно назначить посла.

Корень конфликта: северокорейские пленные и заявление Зеленского

Напряженность между Киевом и Сеулом началась не случайно, а после конкретного резонансного события:

  • Выступление с трибуны ООН (23 сентября): Президент Украины Владимир Зеленский в своей речи на Генеральной Ассамблее ООН публично объявил, что в январе 2025 года двое северокорейских солдат, взятых в плен в Курской области, были переданы Южной Корее;

  • Нарушение конфиденциальности и гнев Сеула: Южнокорейская сторона заявила, что это соглашение должно было держаться в строгом секрете, и потребовала от официального Киева немедленных извинений;

  • Споры МИДов и отзыв посла: Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о двояком толковании соглашения обеими сторонами и выразил сожаление по поводу того, что спор вышел в прессу. Однако министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён посчитал извинения Украины недостаточными, и 8 октября Сеул отозвал своего посла из Киева.

Под угрозой безопасность и безвизовый режим

Дипломатический кризис наносит удар и по будущим стратегическим планам двух стран:

  • Сложный баланс отношений: Сеул не полностью разорвал связи с Москвой — в одних направлениях он вводит санкции, в других сохраняет торговлю и сотрудничество;

  • Приостановленные переговоры: Из-за конфликта на неопределенный срок были заморожены важные договоры о безопасности между двумя странами и вопросы внедрения безвизового режима для граждан Украины в Южной Корее.

Дальнейшее развитие ситуации зависит от того, сможет ли Киев найти новый путь компромисса с Сеулом напрямую или при участии США.

Павел КлимкинЧо ХёнЮжная КореяВладимир Зеленский
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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