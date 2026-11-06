Асаль Шодиева поделилась с поклонниками впечатлениями от парижской осени (видео)

·59·Культура
Асаль Шодиева поделилась с поклонниками впечатлениями от парижской осени (видео)

Актриса Асаль Шодиева в эти дни путешествует по столице Франции — Парижу. На своей странице в социальных сетях она поделилась с поклонниками фотографиями и видео, сделанными во время поездки.

В частности, актриса сфотографировалась на фоне знаменитой Эйфелевой башни. Свои публикации она сопроводила подписью: «Это могли бы быть мы — ты и я. Осень в Париже очень красива».

Пользователи также обратили внимание на то, что в посте Шодиевой не видно её супруга. Актриса не предоставила дополнительной информации о том, с кем она отправилась в Париж или продолжает ли путешествие в одиночку.

Асаль ШодиеваПарижЭйфелева башня
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В Франции нарастает напряженность: Эйфелева башни и музей Лувр остаются под угрозойВ Франции нарастает напряженность: Эйфелева башни и музей Лувр остаются под угрозой19 октября 14:53Хусноре Шодиевой 33 года: торт на день рождения привел ее в восторгХусноре Шодиевой 33 года: торт на день рождения привел ее в восторг4 ноября 07:47Асаль Шодиева удивила поклонников образом Нины из фильма «Кавказская пленница»Асаль Шодиева удивила поклонников образом Нины из фильма «Кавказская пленница»22 июля 18:13В семье актрисы Раано Шодыевой произошло тяжелое гореВ семье актрисы Раано Шодыевой произошло тяжелое горе28 сентября 16:11Ра’но Шодиева отметила 47-летие (видео)Ра’но Шодиева отметила 47-летие (видео)12 августа 14:55Асаль Ахралходжаева воссоздала образ Зайнаб из фильма «Пришелец-жених» (видео)Асаль Ахралходжаева воссоздала образ Зайнаб из фильма «Пришелец-жених» (видео)1 октября 05:19
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Как сейчас выглядят звезды фильма «Панох»? (фото)
Как сейчас выглядят звезды фильма «Панох»? (фото)
Озода Нурсаидова прокомментировала ситуацию с возвратом денег за билеты на отмененный концерт
Озода Нурсаидова прокомментировала ситуацию с возвратом денег за билеты на отмененный концерт
Гайбулла Турсунов прояснил слухи об отношениях с Жасмин
Гайбулла Турсунов прояснил слухи об отношениях с Жасмин
Рихситилла Абдуллаев во второй раз стал дедушкой
Рихситилла Абдуллаев во второй раз стал дедушкой
Муж Азизы Якубовой вышел на свободу
Муж Азизы Якубовой вышел на свободу
Муниса Ризаева развелась? Певица сообщила, что приняла решение по поводу выбора мужа
Муниса Ризаева развелась? Певица сообщила, что приняла решение по поводу выбора мужа
Рекхе 72 года: любовь с Амитабхом Баччаном и трагическая судьба
Рекхе 72 года: любовь с Амитабхом Баччаном и трагическая судьба
Появившаяся в Инстаграм-профиле МрБеаст рубрика «Узбек» пришлась по душе фанатам
Появившаяся в Инстаграм-профиле МрБеаст рубрика «Узбек» пришлась по душе фанатам