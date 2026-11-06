Асаль Шодиева поделилась с поклонниками впечатлениями от парижской осени (видео)

Актриса Асаль Шодиева в эти дни путешествует по столице Франции — Парижу. На своей странице в социальных сетях она поделилась с поклонниками фотографиями и видео, сделанными во время поездки.

В частности, актриса сфотографировалась на фоне знаменитой Эйфелевой башни. Свои публикации она сопроводила подписью: «Это могли бы быть мы — ты и я. Осень в Париже очень красива».

Пользователи также обратили внимание на то, что в посте Шодиевой не видно её супруга. Актриса не предоставила дополнительной информации о том, с кем она отправилась в Париж или продолжает ли путешествие в одиночку.