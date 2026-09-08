Работавших на Эйфелевой башне «непосторонних» женщин отстранили от башни

Началась проверка по сообщениям о том, что во время визита индуистской религиозной делегации на Эйфелеву башню в Париже женщин-сотрудниц заставили покинуть свои рабочие места. Об этом сообщает «Reuters».

Сообщается, что инцидент произошел 6 сентября текущего года во время закрытого визита на Эйфелеву башню делегации, связанной с индуистской религиозной организацией БАПС, состоящей примерно из 100 человек.

Представитель профсоюза Диан Давуан сообщила агентству «Reuters», что во время прохода делегации женщин-сотрудниц попросили покинуть свои рабочие места и заменить их коллегами-мужчинами. Данная ситуация вызвала недовольство и протесты среди сотрудников.

Отмечается, что 7 сентября сотрудники провели собрание для обсуждения произошедшего инцидента и общения с руководством. Из-за этого Эйфелева башня открылась позже положенного времени. А на входной группе появилась табличка, объясняющая возникшую задержку «операционными причинами».

По словам Давуан, администрация башни принесла сотрудникам извинения за этот инцидент.

Мэр Парижа Эммануэль Грегуар также заявил, что в кратчайшие сроки будет начато расследование по факту произошедшего. Он подчеркнул, что недовольство сотрудников обосновано, и заявил о необходимости выяснить все причины, приведшие к сложившейся ситуации.

Кроме того, организация БАПС также распространила заявление по поводу инцидента. В нем говорится, что визит делегации был запланирован на время открытия башни, чтобы не мешать остальным посетителям.

Представители организации подчеркнули, что, насколько им известно, никто не был отстранен от посещения Эйфелевой башни. В то же время БАПС принесла извинения за причиненные неудобства или неприятные ощущения.

Сообщается, что председатель Национального собрания Франции Яэль Браун-Пиве также отреагировала на инцидент. Она подчеркнула, что во Франции женщины участвуют в общественной жизни наравне с мужчинами, и заявила, что прием гостей не означает отказа от ценностей страны.

Отмечается, что делегация БАПС прибыла во Францию для участия в мероприятиях по случаю открытия индуистского храма в пригороде Парижа.

В настоящее время по факту произошедшего на Эйфелевой башне инцидента ведется проверка. Ожидается, что все обстоятельства вокруг события будут выяснены, а причины, побудившие женщин-сотрудниц покинуть свои рабочие места, будут прояснены.