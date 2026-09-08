Эйфелева башня вновь открылась после скандала с сотрудницами

Эйфелева башня в Париже была закрыта на один день из-за забастовки персонала, вызванной скандалом вокруг отстранения женщин-сотрудниц во время визита индуистской религиозной делегации. Достопримечательность, приостановившая работу 7 сентября, вновь открылась для посетителей 8 сентября. Об этом сообщает Ассокиатед Пресс.

Скандал разгорелся 5 сентября после визита на Эйфелеву башню делегации индуистской религиозной организации Бочасанваси Акшар Пурушоттам Сваминараян Санста, известной как БАПС. По словам представительницы профсоюза Диан Давуа, женщинам-сотрудницам было дано указание не контактировать с членами делегации. Некоторые женщины покинули свои рабочие места, а на некоторых должностях их заменили мужчины.

Компания СЭТЭ, управляющая Эйфелевой башней, признала, что делегация просила организовать визит на условиях ограничения контактов с женщинами. В компании заявили, что подобные условия принимать не следовало.

В свою очередь, организация БАПС принесла извинения всем, кто пострадал или столкнулся с неудобствами из-за сложившейся ситуации. Организация сообщила, что визит делегации был организован перед началом работы башни, чтобы не мешать другим посетителям, и доступ на Эйфелеву башню никому не ограничивался.

Инцидент вызвал резкую реакцию в Париже. Первый заместитель мэра города Эммануэль Грегуар объявил о начале расследования в связи с произошедшим. Он подчеркнул, что гендерное равенство должно обеспечиваться без исключений как на исторических объектах Франции, так и в любых других общественных местах.

Закрытая 7 сентября из-за забастовки сотрудников Эйфелева башня 8 сентября снова начала принимать посетителей. Башню, являющуюся одной из самых популярных туристических достопримечательностей в мире, ежегодно посещают около 7 миллионов человек.