Мир на пороге Третьей мировой войны? Количество вооруженных конфликтов достигло рекордного уровня

Ситуация на международной геополитической арене накаляется до беспрецедентного уровня. Согласно аналитической статье, опубликованной влиятельным изданием Финанкиал Тимес (ФТ), на сегодняшний день количество вооруженных конфликтов и военных противостояний на земле достигло самого высокого показателя с момента окончания Второй мировой войны.

Аналитики Международной кризисной группы (Интернатионал Крисис Груп) серьезно предупреждают, что риск перерастания столкновений, происходящих в различных точках мира, в единую глобальную катастрофу — Третью мировую войну — становится все более реальным.

65 активных конфликтов по всей планете: откуда исходит угроза?

По подсчетам специалистов, в настоящее время по всему миру продолжается в общей сложности 65 вооруженных конфликтов:

Напряженность на украинском фронте: широкомасштабные боевые действия в Европе дестабилизировали не только региональную, но и глобальную архитектуру безопасности;

Острое противостояние на Ближнем Востоке: прямые и косвенные столкновения между США и Ираном создают угрозу охвата всего региона;

Давление в Тайваньском проливе: военная напряженность вокруг острова Тайвань выводит на самый высокий уровень риск прямого военного столкновения между двумя сверхдержавами — США и Китаем;

Новая геополитическая ось: военно-политическое сближение между Москвой, Пекином, Тегераном и Пхеньяном формирует новый центр силы против западной коалиции, еще больше усиливая глобальную нестабильность.

Черта глобальной войны: два решающих вопроса

Нападет ли Россия на страну НАТО? Такой шаг неминуемо задействует 5-ю статью альянса, что приведет к открытому столкновению ядерных держав;

Начнет ли Китай военное возвращение Тайваня? Из-за гарантий безопасности США Тайваню эта ситуация перерастет в крупную морскую и воздушную войну в Тихоокеанском регионе.

<по>Как отмечают аналитики, погружение мира в пучину новой войны или ее предотвращение в ближайшем будущем напрямую зависит от двух стратегических решений, которые будут приняты:

Ожидается, что именно эти два важнейших испытания определят рубеж безопасности и мира человечества на предстоящие десятилетия.