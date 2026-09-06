Трамп заявил, что у Путина нет планов нападать на НАТО (видео)

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает президента России Владимира Путина не имеющим намерений нападать на территорию НАТО. Это заявление прозвучало после серьезного инцидента с дроном, начиненным взрывным устройством, в Германии.

Журналист спросил Трампа, не является ли обнаружение беспилотника в аэропорту Германии нападением на территорию НАТО. Президент же подчеркнул, что поддерживает связь с Путиным и хорошо его знает.

Что ответил Трамп на вопрос журналиста?

Трамп отметил, что общался с Путиным и не верит, что у российского лидера есть намерения совершить нападение на НАТО.

«Я общаюсь с ним. Я знаю его очень хорошо. Путин не собирается нападать на территорию НАТО», — сказал Трамп.

Таким образом, президент США дал понять, что, несмотря на инцидент в Германии, он оценивает угрозу прямого военного нападения со стороны Москвы на государства НАТО как низкую.

Что за инцидент с дроном в Германии?

Речь идет о происшествии в аэропорту Лейпциг/Галле. Правительство Германии сообщило, что в августе в зоне безопасности аэропорта рядом с украинскими грузовыми самолетами был обнаружен беспилотник, оснащенный взрывчатым веществом и детонатором.

1 сентября правительство Германии заявило, что считает Россию ответственной за этот инцидент. Берлин связал это с гибридными действиями России.

Однако Москва отвергла эти обвинения. Российская сторона подчеркнула, что Германия не предоставила доказательств.

Почему заявление Трампа важно?

Тот факт, что инцидент произошел на территории Германии, входящей в НАТО, вызвал серьезную обеспокоенность по поводу европейской безопасности.

В то же время посол НАТО в США Мэтью Уитакер охарактеризовал инцидент в Германии в контексте гибридных угроз против государств альянса и заявил о необходимости жесткого подхода к таким действиям.

Германия же после инцидента объявила о ряде мер в отношении России. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также заявил о своей поддержке Германии.

Каковы позиции сторон?

Сторона Позиция Дональд Трамп Считает, что Путин не собирается нападать на территорию НАТО Германия Считает Россию ответственной за инцидент с дроном в аэропорту Россия Отвергает обвинения Германии НАТО Заявило о противодействии угрозам в отношении государств-членов

Главный вопрос остается открытым

Хотя заявление Трампа имеет политическое значение, споры вокруг инцидента с дроном в Германии продолжаются.

Позиция президента США основана на убеждении, что Путин не планирует нападать на НАТО. Германия же и некоторые представители НАТО рассматривают подобные инциденты на европейской территории как серьезную проблему безопасности.

Поэтому в нынешней ситуации самым большим вопросом остаются доказательства связи между инцидентом в Германии и Москвой, а также результаты дальнейшего расследования. Москва, в свою очередь, продолжает отрицать обвинения.