Трамп заявил, что у Путина нет планов нападать на НАТО (видео)

·23·Мир
Трамп заявил, что у Путина нет планов нападать на НАТО (видео)

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает президента России Владимира Путина не имеющим намерений нападать на территорию НАТО. Это заявление прозвучало после серьезного инцидента с дроном, начиненным взрывным устройством, в Германии.

Журналист спросил Трампа, не является ли обнаружение беспилотника в аэропорту Германии нападением на территорию НАТО. Президент же подчеркнул, что поддерживает связь с Путиным и хорошо его знает.

Что ответил Трамп на вопрос журналиста?

Трамп отметил, что общался с Путиным и не верит, что у российского лидера есть намерения совершить нападение на НАТО.

«Я общаюсь с ним. Я знаю его очень хорошо. Путин не собирается нападать на территорию НАТО», — сказал Трамп.

Таким образом, президент США дал понять, что, несмотря на инцидент в Германии, он оценивает угрозу прямого военного нападения со стороны Москвы на государства НАТО как низкую.

Что за инцидент с дроном в Германии?

Речь идет о происшествии в аэропорту Лейпциг/Галле. Правительство Германии сообщило, что в августе в зоне безопасности аэропорта рядом с украинскими грузовыми самолетами был обнаружен беспилотник, оснащенный взрывчатым веществом и детонатором.

1 сентября правительство Германии заявило, что считает Россию ответственной за этот инцидент. Берлин связал это с гибридными действиями России.

Однако Москва отвергла эти обвинения. Российская сторона подчеркнула, что Германия не предоставила доказательств.

Почему заявление Трампа важно?

Тот факт, что инцидент произошел на территории Германии, входящей в НАТО, вызвал серьезную обеспокоенность по поводу европейской безопасности.

В то же время посол НАТО в США Мэтью Уитакер охарактеризовал инцидент в Германии в контексте гибридных угроз против государств альянса и заявил о необходимости жесткого подхода к таким действиям.

Германия же после инцидента объявила о ряде мер в отношении России. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также заявил о своей поддержке Германии.

Каковы позиции сторон?

Сторона

Позиция

Дональд Трамп

Считает, что Путин не собирается нападать на территорию НАТО

Германия

Считает Россию ответственной за инцидент с дроном в аэропорту

Россия

Отвергает обвинения Германии

НАТО

Заявило о противодействии угрозам в отношении государств-членов

Главный вопрос остается открытым

Хотя заявление Трампа имеет политическое значение, споры вокруг инцидента с дроном в Германии продолжаются.

Позиция президента США основана на убеждении, что Путин не планирует нападать на НАТО. Германия же и некоторые представители НАТО рассматривают подобные инциденты на европейской территории как серьезную проблему безопасности.

Поэтому в нынешней ситуации самым большим вопросом остаются доказательства связи между инцидентом в Германии и Москвой, а также результаты дальнейшего расследования. Москва, в свою очередь, продолжает отрицать обвинения.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Где сейчас живет сбежавшая от дубайского шейха принцесса Хайя бинт аль-Хусейн?Где сейчас живет сбежавшая от дубайского шейха принцесса Хайя бинт аль-Хусейн?Сегодня, 17:51Эрдоган рассказал о самом личном и наполненном слезами воспоминании, связанном с его матерьюЭрдоган рассказал о самом личном и наполненном слезами воспоминании, связанном с его матерьюСегодня, 17:27Страшный пожар на свадьбе в Конго: погибли 22 человекаСтрашный пожар на свадьбе в Конго: погибли 22 человекаСегодня, 17:27Ночное ЧП в Ростове: атака 30 дронов, разрушения многоэтажекНочное ЧП в Ростове: атака 30 дронов, разрушения многоэтажекСегодня, 13:37Россия резко усилила требования по Украине — подробности переговоров в КремлеРоссия резко усилила требования по Украине — подробности переговоров в КремлеСегодня, 13:15"Они не доверяют друг другу”: Эксперт раскрыл секрет совместного визита Уиткоффа и Кушнера в Кремль"Они не доверяют друг другу”: Эксперт раскрыл секрет совместного визита Уиткоффа и Кушнера в КремльСегодня, 13:12
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
Свадьба века Роналду: место проведения церемонии и подробности
Свадьба века Роналду: место проведения церемонии и подробности
Весёлая игра деревенских детей, вымазанных в грязи, покорила соцсети
Весёлая игра деревенских детей, вымазанных в грязи, покорила соцсети
Волосы длиной 2,71 метра: женщина, известная своими волосами, которые длиннее её роста, снова в центре внимания
Волосы длиной 2,71 метра: женщина, известная своими волосами, которые длиннее её роста, снова в центре внимания
В реку Чикаго сбросили более 91 тысячи утят
В реку Чикаго сбросили более 91 тысячи утят
Молодой врач уволился уже в первый рабочий день в частной больнице
Молодой врач уволился уже в первый рабочий день в частной больнице
Действительно ли существует рыба Судного дня? Учёные ответили
Действительно ли существует рыба Судного дня? Учёные ответили