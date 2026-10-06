В США задержана китайская шпионка: за кем она следила?

Федеральное бюро расследований (ФБР) США арестовало 34-летнюю жительницу Калифорнии по подозрению в слежке за одним из сыновей президента Тайваня Лай Циндэ по заданию китайских властей. Об этом сообщает «Reuters».

Выяснилось, что Ванъинь Чжан, известная по имени Хизер, была задержана 4 октября в международном аэропорту Лос-Анджелеса. В тот момент она готовилась вылететь в Китай. Чжан предъявлено обвинение в деятельности в качестве незарегистрированного агента иностранного государства.

По данным ФБР, в 2025 году Чжан по поручению китайских властей ездила в Сиэтл. Там она следила за сыном президента Тайваня и членами его семьи, а затем передавала китайским официальным лицам фотографии, видео и информацию об их автомобильных номерах.

Первый помощник прокурора США по Центральному округу Калифорнии Билл Эссейли отметил, что Чжан принимала специальные меры и использовала методы для избежания поимки. Она также не уведомила властей США о том, что действует по поручению иностранного правительства.

В офисе президента Тайваня охарактеризовали действия Чжан как «типичный случай транснациональных репрессий». Представители ведомства выразили благодарность правительству США за защиту граждан Тайваня.

«Наша страна решительно осуждает подобные варварские действия, основанные на пренебрежении правами человека и государственным суверенитетом», — заявила представитель президентской канцелярии Карен Куо.

Министерство иностранных дел Китая пока не ответило на запрос «Reuters» о комментариях. Также неизвестно, есть ли у Чжан адвокат.

Сообщается, что 6 октября она должна предстать перед федеральным судом в Лос-Анджелесе. Ожидается, что на заседании будут рассмотрены предварительные процессуальные вопросы по предъявленным ей обвинениям.

Для справки: Лай Циндэ и возглавляемая им Демократическая прогрессивная партия регулярно подчеркивают отдельную идентичность Тайваня от Китая. Пекин же считает Тайвань частью своей территории.

Лай Циндэ неизменно придерживается позиции, согласно которой вопрос о будущем острова может решать только народ Тайваня.

США не имеют официальных дипломатических отношений с Тайванем. Тем не менее Вашингтон является одним из важнейших международных партнеров острова и его основным поставщиком оружия.