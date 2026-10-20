В Китае 11-летний мальчик попал в больницу после 14 часов учебы

11-летний мальчик из китайского города Чанша был доставлен в больницу после того, как под присмотром родителей делал домашнее задание и учился в течение 14 часов без перерыва. Длительная учеба и психологическое давление серьезно отразились на его здоровье.

Ни для кого не секрет стремление к достижению высоких результатов в образовании в Китае. Однако в некоторых случаях чрезмерное усердие ради успехов в учебе может представлять угрозу для здоровья детей.

Недавний инцидент может послужить примером этому. 11-летний мальчик выполнял домашние задания без отдыха с 8:00 утра до 22:00 вечера. К 23:00 его состояние ухудшилось: ребенок стал беспокойным, начал часто дышать, у него закружилась голова, появились головная боль и онемение в конечностях.

Родители, контролировавшие его учебу весь день, забеспокоились и отвезли мальчика в местную больницу. После обследований врачи выявили у него нарушение дыхания, связанное с гипервентиляцией — слишком частым дыханием.

14 часов учебы ухудшили состояние ребенка

Инцидент произошел в конце прошлого месяца. Мальчику, известному только по имени Лянлян, врачи надели кислородную маску и научили нормализовать дыхание.

Специалисты отмечают, что наблюдаемое у ребенка состояние возникло в результате чрезмерно быстрого и глубокого дыхания. Сообщается, что причиной этого стал психический стресс, вызванный тем, что родители заставляли его учиться 14 часов подряд.

Такое нарушение дыхания может проявляться такими симптомами, как стеснение в груди, ощущение нехватки воздуха, головокружение, онемение конечностей, губ и даже всего тела. В тяжелых случаях наблюдаются онемение мышц, спазмы пальцев и необычное положение кистей рук. Если вовремя не оказать медицинскую помощь, это состояние может представлять угрозу для жизни пациента.

Подобные случаи участились

Случай с Лянляном может показаться редким. Однако, по данным Центральной больницы города Чанша, только в отделении неотложной детской помощи в августе приняли более 30 несовершеннолетних пациентов, обратившихся с аналогичными симптомами.

Отмечается, что этот показатель в десять раз превышает показатели предыдущих месяцев. В качестве основных причин подобных случаев специалисты называют давление в учебе, тревожность из-за экзаменов и долгое использование мобильных телефонов.

История Лянляна вновь вынесла на повестку дня вопрос о сильном стремлении к высоким результатам в образовании в Китае и нагрузке, ложащейся на плечи учащихся.

Сложные вступительные экзамены в университеты, известные в стране как «гаокао», могут серьезно повлиять на будущее молодежи. Из-за этого некоторые ученики подвергаются огромному психологическому давлению ради достижения высоких результатов.

Этот случай показывает, что, хотя образование детей важно, нельзя оставлять без внимания их здоровье и отдых. Вместо непрерывной учебы регулярные перерывы, достаточный отдых и учет психологического состояния ребенка имеют важное значение для его здорового развития.