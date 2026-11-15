Китайский ребенок засунул в нос кодовый замок во время игры

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Китайский ребенок засунул в нос кодовый замок во время игры

В Китае маленький мальчик стал героем неожиданного инцидента, засунув себе в нос кодовый замок. Фотографии ребенка с застрявшим в носу предметом распространились в социальных сетях и вызвали большой интерес у пользователей.

Случаи, когда дети во время игр засовывают в нос мелкие предметы, встречаются часто. Например, это могут быть детали конструктора, маленькие шарики, колпачки от ручек или кусочки бумаги. Однако застрявший в носу кодовый замок — явление крайне редкое. Даже пожарные города Хуайхуа в китайской провинции Хунань не ожидали столкнуться с такой необычной ситуацией.

Как выяснилось, неясно, как именно ребенок умудрился засунуть замок в нос. Предполагается, что он играл с ним и, возможно, пытался подражать образу легендарного Короля Быков. Как бы то ни было, в какой-то момент замок застрял, и мальчик остался с своеобразным «кольцом в носу».

Сначала ребенок пытался вытащить замок самостоятельно несколько раз. Однако, когда попытки не увенчались успехом, он обратился за помощью к родителям. Взрослые также не смогли снять замок, не причинив ребенку боли и травм. Поэтому они решили обратиться в местную пожарную службу.

Однако эта задача оказалась непростой и для спасателей. Сначала пожарные попытались успокоить ребенка. Затем, внимательно осмотрев замок, они поняли, что попытка вытянуть его силой или чрезмерное давление могут привести к серьезным травмам. Существовала вероятность повреждения носовой перегородки ребенка.

Поэтому специалисты решили не тянуть замок, а перерезать его с помощью специальных ножниц. Этот метод был выбран как наиболее оптимальный для решения проблемы без причинения ребенку дополнительной боли.

Примечательно, что на протяжении всего процесса ребенок вел себя спокойно. Он не мешал действиям спасателей и терпеливо ждал окончания операции. После того как замок был удален, он пообещал, что подобное больше не повторится и он никогда не будет совать в нос посторонние предметы.

Этот инцидент привлек внимание многих пользователей социальных сетей. За комичной ситуацией скрывается важный урок о том, что детям необходимо быть осторожными с мелкими предметами.

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Aziza Shukhratova«ZAMIN.UZ» редактор
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