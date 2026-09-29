В Китае детсадовца доставили в больницу в сопровождении судебных приставов

18 сентября 2026 года в одном из детских садов города Пинху провинции Чжэцзян в Китае внезапно заболел один из воспитанников. Об этом сообщает Жеджианг Онлине.

Сообщается, что, увидев сложившуюся ситуацию, воспитательница сразу же взяла ребенка на руки, выбежала из детского сада и попыталась отвезти его в больницу. В это время мужчина по имени Чжуан, пришедший забрать своего ребенка, заметив происходящее, решил помочь на собственном автомобиле.

Он посадил ребенка вместе с воспитательницей в свою машину и направился в больницу. Однако в пути возник риск потери времени из-за пробок. Тогда они увидели автомобиль сотрудников суда города Пинху, выполнявших служебные обязанности, и обратились за помощью.

Судебные служащие, поняв всю срочность ситуации, немедленно включили проблесковые маячки и сирену. Они ехали впереди, расчищая дорогу следовавшему за ними автомобилю с ребенком, и сопровождали его до самой больницы.

После прибытия автомобиля в больницу ребенка внесли в отделение скорой помощи. Убедившись, что он получает медицинскую помощь, сотрудники суда покинули место происшествия, чтобы продолжить исполнение служебных обязанностей.

Позже стало известно, что состояние ребенка стабилизировалось и серьезной опасности нет.