В Китае выпускники школ, готовящиеся к поступлению в университеты, сталкиваются с сильным психологическим и физическим давлением. Из-за жесткой конкуренции в сфере образования страны некоторым старшеклассникам приходится заниматься по 12–14 часов в день.

Одним из важнейших испытаний для них является экзамен «Гаокао», определяющий шансы на поступление в вуз. Сообщается, что в процессе подготовки к этому испытанию наблюдаются длительная учеба, недосыпание и постоянное нервное напряжение.