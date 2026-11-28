В Китае сообщают о поседении волос у школьников, готовящихся к экзамену Гаокао (видео)
В Китае выпускники школ, готовящиеся к поступлению в университеты, сталкиваются с сильным психологическим и физическим давлением. Из-за жесткой конкуренции в сфере образования страны некоторым старшеклассникам приходится заниматься по 12–14 часов в день.
Одним из важнейших испытаний для них является экзамен «Гаокао», определяющий шансы на поступление в вуз. Сообщается, что в процессе подготовки к этому испытанию наблюдаются длительная учеба, недосыпание и постоянное нервное напряжение.
В социальных сетях распространились сообщения о том, что у некоторых выпускников перед окончанием школы поседели волосы. Однако связь этих случаев именно с экзаменационным давлением пока не была подтверждена независимыми источниками.
Специалисты подчеркивают, что длительный стресс и бессонница могут негативно сказаться на здоровье человека, включая его психическое состояние и качество сна. Поэтому в процессе подготовки к экзаменам важно уделять достаточно времени отдыху и сну.
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