В Новосибирске 12-летняя девочка ножом ранила двоих детей

В российском Новосибирске в результате происшествия с участием 12-летней девочки в больницу были доставлены два ребенка. Один из них находится в тяжелом состоянии в реанимации. Правоохранительные органы выясняют все детали инцидента.

Инцидент произошел 29 сентября на детской площадке во дворе одного из многоквартирных домов в Ленинском районе Новосибирска.

По предварительным данным, 12-летняя девочка нанесла телесные повреждения ребенку 2015 года рождения. После этого пострадал еще один ребенок, родившийся в 2022 году. Полиция быстро установила личность девочки и доставила ее в отдел в сопровождении законных представителей.

Один из пострадавших детей находится в реанимации

В результате инцидента двум детям потребовалась медицинская помощь.

По местным сообщениям, девочка 2015 года рождения была госпитализирована и проходит лечение в отделении реанимации в тяжелом состоянии. Врачи оказывают ей необходимую медицинскую помощь.

Появилась информация о том, что второй ребенок также был доставлен в медицинское учреждение. Полиция же проводит работу по выяснению всех обстоятельств произошедшего.

Начата проверка по факту инцидента

Прокуратура Новосибирской области начала проверку в связи с данным инцидентом.

Следственные органы устанавливают причины происшествия, то, что произошло между участниками, и обстоятельства, приведшие к инциденту. Ожидается, что на основе собранных материалов будет принято дальнейшее правовое решение.

В настоящее время процесс правовой оценки происшествия продолжается. Поэтому не стоит спешить воспринимать все детали из первых предварительных сообщений как окончательную и подтвержденную информацию.

Сообщается, что девочка ранее уже получала медицинскую помощь

Некоторые местные издания сообщили, что 12-летняя девочка ранее проявляла насилие по отношению к родственнику и после этого проходила принудительное лечение. Однако к этим данным следует относиться с осторожностью, пока они не будут полностью подтверждены материалами официального следствия.

Согласно последней информации, полиция заявила, что девочка будет передана медицинским работникам и помещена в специализированное медицинское учреждение.

Самый важный вопрос — состояние пострадавших детей

В настоящее время внимание общественности сосредоточено прежде всего на здоровье раненых детей и выяснении истинных причин инцидента.

Это происшествие в очередной раз показало, насколько важны вопросы безопасности детей, своевременная оценка их психологического состояния и раннее выявление опасных ситуаций.

Проверка по факту инцидента в Новосибирске продолжается. Полные причины происшествия и его правовая оценка станут известны по результатам официального расследования.