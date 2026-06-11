Китайская молодежь празднует завершение самого важного экзамена в стране

С окончанием экзамена Гаокао по всему Китаю прокатилась волна сильных эмоций.

Миллионы молодых людей, выходящих из экзаменационных залов, встречали с радостью, аплодисментами, цветами и объятиями. Годы подготовки, стресс и бессонные ночи остались позади — теперь только облегчение и праздничное настроение.

Гаокао — это самый важный экзамен в Китае, определяющий судьбу поступления в университет. Результаты определяют не только выбор вуза, но и будущие направления и возможности.

Несдача Гаокао почти гарантирует низкооплачиваемую работу на всю жизнь и разочарование семьи. В этом году экзамены прошли с 7 по 10 июня, и более 13 миллионов молодых людей боролись за свое будущее.