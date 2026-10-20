Опубликован рейтинг самых мощных армий мира. Какое место занял Узбекистан?

Международный проект Глобал Фиреповер опубликовал рейтинг сильнейших армий мира на 2026 год. В нем оценен военный потенциал 145 государств. Узбекистан занял 53-е место в списке, зафиксировав самый высокий результат среди стран Центральной Азии.

Первое место в рейтинге заняли США. Россия расположилась на втором, Китай — на третьем. Индия отмечена на четвертом, а Южная Корея — на пятом месте.

В первую десятку также вошли Франция, Япония, Великобритания, Турция и Италия.

Согласно данным Глобал Фиреповер, показатели ПоверИндекс стран выглядят следующим образом:

США — 0,0741;

Россия — 0,0791;

Китай — 0,0919;

Индия — 0,1346;

Южная Корея — 0,1642;

Франция — 0,1798;

Япония — 0,1876;

Великобритания — 0,1881;

Турция — 0,1975;

Италия — 0,2211.

В Центральной Азии Узбекистан — лидер

Среди стран региона Узбекистан занял 53-е место. Казахстан расположился на 58-м, Туркменистан — на 78-м, Таджикистан — на 100-м, а Кыргызстан — на 109-м месте.

На самых нижних строчках рейтинга расположились Центральноафриканская Республика (143-е место), Белиз (144-е место) и Бутан (145-е место).

Как составляется рейтинг?

По данным Глобал Фиреповер, при расчете рейтинга учитывается более 60 факторов. В их числе — количество военнослужащих, объем вооружения и техники, финансовые возможности, логистика, природные ресурсы, а также географические особенности страны.

В расчетах на 2026 год в качестве нового фактора также был добавлен уровень охвата населения интернетом.

Чем меньше показатель ПоверИндекс, тем выше оценивается традиционный военный потенциал страны. Теоретически наилучшим результатом считается 0,0000, однако, согласно пояснениям проекта, на практике достичь такого показателя невозможно.

В рейтинге наряду с количеством военной техники учитываются финансовые и логистические возможности государства. Например, в данных Глобал Фиреповер указано, что в общей сложности у США имеется 13 032 самолета и вертолета различного назначения, а также 11 авианосцев.

При этом данный рейтинг направлен на сравнение военного потенциала стран и не отражает полностью боеготовность каждой отдельной единицы оружия или техники, а также исход возможной войны.