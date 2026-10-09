Опубликован список 100 самых могущественных государств мира — Узбекистан также вошел в этот рейтинг

·102·Мир
Опубликован список 100 самых могущественных государств мира — Узбекистан также вошел в этот рейтинг

Авторитетное американское международное аналитическое издание «У.С. Невс анд Ворлд Репорт» представило рейтинг самых могущественных и имеющих широкую сферу влияния государств планеты по итогам 2026 года (Мост Поверфул Кунтриес 2026).

Успешно заслужив место среди ведущих стран мира, Узбекистан зафиксировал важный результат в итоговом списке, заняв 71-е место среди 100 государств. Данное признание расценивается как результат проводимой страной политики открытости на международной арене, экономических реформ и активной роли в обеспечении регионального баланса.

Как оценивалось могущество? Основные критерии

Данный глобальный рейтинг, составляемый У.С. Невс, представляет собой комплексное исследование, измеряющее не просто военную силу, а общий геополитический и геоэкономический вес государства:

  • Политическое и экономическое влияние: Возможность страны оказывать влияние на глобальные и региональные решения, ее экономическая стабильность и масштаб торговых связей;

  • Международный авторитет и дипломатия: Активность и инициативность государства в глобальных организациях и на диалоговых площадках;

  • Союзничество и стратегическое партнерство: Многостороннее международное сотрудничество, прочные дипломатические связи, выстроенные с надежными партнерами в глобальном масштабе;

  • Обороноспособность: Военная подготовка и современная система обороны, обеспечивающие безопасность страны.

Региональная картина и показатели соседей

В опубликованных картах и аналитических данных четко отражено место Узбекистана в своем геополитическом пространстве:

  • Государства, оставшиеся вне списка: В данном авторитетном рейтинге показатели ближайших соседей и региональных партнеров Узбекистана — Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, а также Азербайджана вовсе не указаны или не вошли в итоговую сотню исследования;

  • Изменившийся статус нового Узбекистана: Проводимая в последние годы прагматичная внешняя политика, проекты, объединяющие региональную интеграцию, и стабилизирующая позиция как центра Центральной Азии послужили залогом прочного вхождения нашей страны в топ-100.

Опубликован список 100 самых могущественных государств мира — Узбекистан также вошел в этот рейтинг

Глобальные лидеры: Кто управляет мощью?

На вершине рейтинга расположились традиционные центры глобальной силы:

  • Лидеры: По показателям мировой мощи первую тройку заняли Китай (1-е место), США (2-е место) и Индия (3-е место);

  • Последующие ступени: Такие гиганты промышленности и технологий, как Германия (4-е место), Япония (5-е место) и Южная Корея (6-е место), заняли высокие позиции по глобальному влиянию.

Фиксация Узбекистана на 71-й строчке стала очередным международным индикатором, показывающим, что наша страна превращается в важное, стабильное и авторитетное государство, с которым считаются не только в Центральной Азии, но и в глобальном масштабе.

U.S. News and World ReportMost Powerful Countries 2026Узбекистангеополитика
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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