Узбекистан занял третье место в регионе по кибербезопасности

В течение 2025 года и за первые шесть месяцев 2026 года из баз данных компаний и государственных организаций в Узбекистане произошла утечка почти 15 миллионов строк данных. С этим результатом Узбекистан занял третье место в Центральной Азии после Таджикистана и Казахстана. Об этом сообщается в отчете Ф6 Кйбер Треат Ландскапе Репорт на 2025–2026 годы.

Согласно исследованию Ф6, в мировом масштабе было зафиксировано 164 случая утечки данных. В них пострадали более 600 миллионов пользовательских записей.

Из них 91 база данных была размещена в открытом доступе на хакерских форумах и в Телеграм-каналах. Еще 73 базы данных были выставлены на продажу.

Объем утечки данных в странах Центральной Азии достиг 257 миллионов строк. Самый большой показатель в регионе зафиксирован в Таджикистане. На долю страны приходится около 217 миллионов строк, то есть 84 процента от общего объема в регионе.

В Казахстане произошла утечка примерно 25 миллионов строк данных. Это составляет 10 процентов от регионального объема. А в Узбекистане зафиксировано около 15 миллионов строк, или 6 процентов данных.

Если по общему объему данных Узбекистан находится на третьем месте, то по количеству утечек страна занимает второе место. На Казахстан приходится 57 процентов всех публикаций в регионе, на Узбекистан — 29 процентов, а на Таджикистан — 14 процентов.

Основная часть утечек связана с государственными организациями. Данные госсектора составили 96 процентов от общего объема. Большая часть этого показателя сформировалась за счет крупной утечки данных в Таджикистане.

Доля сферы образования составила 3 процента. Основную часть здесь составили около 8,5 миллиона записей, утекло из образовательных платформ в Казахстане.

При подсчете количества утечек госсектор занял 43 процента, сфера образования — 29 процентов, а финансовый сектор — 28 процентов.

Одной из главных опасностей для специалистов является то, что одна единственная запись в базе данных может содержать важную информацию, такую как имя человека, адрес электронной почты, паспортные данные или логин и пароль.