Анализ рынка труда Ташкента: в каких сферах занято больше всего людей?

Экономическая мощь и социальная стабильность любого крупного мегаполиса определяются состоянием рынка труда и тем, в каких отраслях занята население. Последние данные, предоставленные Агентством по статистике, показывают, насколько быстро в столице Узбекистана — городе Ташкенте — развиваются сфера услуг, промышленность и система современных технологий. На основе этих данных можно проанализировать драйверные сектора экономики Ташкента.

Три столпа экономики: Торговля, Промышленность и Строительство

Анализ показывает, что в городе Ташкенте предпринимательство, внутреннее потребление и инфраструктурные проекты служат основными движущими силами занятости.

Оптовая и розничная торговля: Абсолютное лидерство на рынке труда столицы занимает сфера торговли. В настоящее время в этом направлении 241,6 тысячи человек заняты трудовой деятельностью. Это свидетельствует о том, что Ташкент является не только административным, но и крупным торговым и хаб-центром Центральной Азии.

Обрабатывающая промышленность: Во втором месте находится промышленный сектор, где 188,9 тысячи человек заняты. Это указывает на то, что в столице все еще высока доля малых промышленных зон, текстильных, пищевых и машиностроительных предприятий.

Строительная отрасль: Благодаря масштабным строительным работам в Ташкенте строительная отрасль 161,2 тысячи человек обеспечивает работой, замыкая тройку лидеров.

Стабильность социальной сферы и государственного управления

В столице также высока доля занятых в сфере интеллектуального труда и государственном секторе. В частности, в системе образования, занимающейся воспитанием будущего поколения, 139,4 тысячи человек населения осуществляют деятельность.

В органах государственного управления, обороны и обязательного социального обеспечения 118,6 тысячи человек заняты трудовой деятельностью, а число сотрудников в сфере здравоохранения и социальных услуг, охраняющих здоровье населения, 79,1 тысячи человексоставляет. Эти цифры объясняются расширением социальной инфраструктуры в городе.

Логистика, Сервис и Цифровое будущее

Одним из самых быстрорастущих направлений современного мира, несомненно, являются информационные технологии. В Ташкенте в сфере информации и связи 71,1 тысячи человекзафиксирована занятость. Это явное доказательство создания рабочих мест нового поколения благодаря развитию цифровой экономики, стартапов и ИТ-парков. В профессиональной, научной и технической деятельности, определяющей интеллектуальный потенциал города, 71,2 тысячи человек заняты трудовой деятельностью.

Кроме того, в сфере транспорта и логистики (перевозка и хранение) 103,1 тысячи, в бизнесе общественного питания и гостиничном деле (проживание и питание) 77,1 тысячи а также в сфере прочих видов услуг 96,2 тысячи граждан заняты трудовой деятельностью. В направлении финансов и страхования 43,5 тысячи, а в операциях с недвижимостью 31 тысяча сотрудников заняты.

Отрасли с наименьшей занятостью

Естественно, поскольку Ташкент является крупным мегаполисом и урбанизированной территорией, занятость в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства находится на самом низком уровне — всего 5,8 тысячи человексоставляет.

Показатели в коммунальных сферах, ответственных за обеспечение городской жизни, следующие:

В сфере электроснабжения, газа и кондиционирования воздуха: 7,7 тысячи сотрудников .

В водоснабжении, водоотведении и управлении отходами: 13,5 тысячи сотрудников.

В заключение можно сказать, что рынок труда города Ташкента основан на классической модели экономики услуг и торговли. Вместе с тем, рост сфер IT, науки и финансов свидетельствует о том, что в ближайшие годы доля высокооплачиваемых и высокотехнологичных рабочих мест в столице будет еще больше увеличиваться.