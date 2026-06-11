Объем выращивания рыбы в Узбекистане в ближайшие годы будет увеличен в 5 раз

В связи с устойчивым ростом численности населения нашей страны спрос на качественные и питательные белковые продукты растет с каждым днем. Развитие рыбного хозяйства, которое считается одним из наиболее полезных для здоровья человека и экономически эффективных источников питания, стало сегодня одним из приоритетных направлений государственной политики. В связи с этим 11 июня Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией важных предложений, направленных на коренное обновление рыбной отрасли, поддержку и развитие сферы на основе современных технологий.

Мы лидеры в Центральной Азии, но потенциал еще не задействован полностью

Цифры и аналитика, приведенные в ходе совещания, весьма примечательны. В нашей стране общая протяженность речных и канальных русел составляет целых 173 тысячи километров. Несмотря на то, что в последние годы во всем мире, и в частности в нашем регионе, водные ресурсы становятся все более ограниченными, Узбекистан по-прежнему занимает лидирующие позиции в Центральной Азии по объему выращивания рыбы. Например, по итогам прошедшего 2025 года в стране было произведено в общей сложности 206 тысяч тонн рыбной продукции.

Однако сегодня отказ от традиционного озерного рыболовства и переход на современную систему, основанную на интенсивных технологиях с максимальной экономией воды и ее оборотным использованием, является требованием времени. Ведь на сегодняшний день объем выращивания рыбы интенсивным методом с высокой продуктивностью не превышает 20 процентов от общего производства. При этом такие передовые технологии способны в несколько раз увеличить урожайность и чистую прибыль предпринимателей. Было научно обосновано, что при рациональном использовании имеющихся возможностей и водоемов общий показатель выращивания рыбы можно увеличить в 5 раз.

Субсидии для предпринимателей и новая прозрачная система

На презентации был объявлен ряд льгот и новых систем для представителей отрасли. В частности, будет внедрена совершенно новая, свободная от коррупции и прозрачная система передачи предпринимателям в аренду 329 естественных водоемов и водохранилищ, а также прилегающих к ним 163 тысяч гектаров земельных площадей. В то же время будут приняты меры по гарантированной поставке необходимого объема воды для интенсивных рыбоводческих и племенных хозяйств.

Глава государства утвердил следующие важные механизмы по внедрению инноваций в отрасль и финансовому стимулированию рыбоводов:

Часть расходов предпринимателей, установивших систему замкнутого водоснабжения (УЗВ), будет покрыта государством;

Будут выделены отдельные субсидии на импорт качественных племенных маточных стад рыб;

Хозяйствам будет оказана финансовая поддержка для установки энергоэффективных солнечных панелей;

Государство будет компенсировать процентные расходы по льготным кредитам, выделяемым на оборотные средства предпринимателей.

Благодаря такой всесторонней поддержке и создаваемым возможностям ответственным лицам поставлены жесткие задачи по увеличению объема выращивания рыбы в стране уже в следующем году до более чем 500 тысяч тонн.

Будут внедрены племенное дело, наука и искусственный интеллект

Главный фактор достижения высокой продуктивности — это качественный малек и крепкая генетика. Поэтому в стране дан старт работам по улучшению породы таких востребованных видов рыб, как карп, сом, форель и осетр, а также адаптации новых высокопродуктивных пород к местным климатическим условиям. Со следующего года будут запущены мощности по выращиванию ценных видов рыб, таких как форель и осетр, предпочитающих прохладную воду, особенно в предгорных районах. На берегу реки Ахангаран будет создан новый опытно-экспериментальный полигон для Научно-исследовательского института рыбоводства.

Современную отрасль невозможно представить без квалифицированных кадров. С этой целью одобрено предложение об открытии в Ташкентском государственном аграрном университете совместно с Астраханским государственным техническим университетом (Россия) и Даляньским океаническим университетом (Китай) совместного международного факультета по рыбоводству и аквакультуре.

Кроме того, отрасль будет полностью цифровизирована. Будет создана единая электронная платформа, охватывающая вопросы водопользования, земельных площадей, налоговых платежей, учета выловленной продукции и борьбы с незаконным рыболовством. За счет широкого внедрения в сферу технологий искусственного интеллекта (ИИ) будут сокращены излишние расходы и в несколько раз повышена продуктивность.

Уважаемый Президент полностью одобрил данные стратегические предложения и дал ответственным лицам жесткие поручения по обеспечению бесперебойных поставок дешевой, качественной и здоровой рыбной продукции на столы нашего народа при рациональном использовании водных ресурсов.

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