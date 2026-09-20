«Мы жестко накажем Турцию и Пакистан!»: Хуситы выступили с резкой угрозой в адрес Анкары

·62·Мир
«Мы жестко накажем Турцию и Пакистан!»: Хуситы выступили с резкой угрозой в адрес Анкары

Военное противостояние на Ближнем Востоке неожиданно создало угрозу распространения на новые географические регионы. Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) выступило с открытой военной угрозой не только против Саудовской Аравии, но и против сильнейших государств региона — Турции и Пакистана. Член политбюро и официальный представитель движения Мухаммад аль-Бухайти в своем заявлении отметил, что если Анкара и Исламабад окажут военную поддержку Саудовской Аравии, они станут прямой мишенью для хуситов.

«Мы их сурово накажем. Как мы сейчас „ставим на место“ Саудовскую Аравию, точно так же „поставим на место“ Турцию и Пакистан», — резко предупредил представитель хуситов. Это радикальное заявление прозвучало после официальной позиции министра иностранных дел Турции Хакана Фидана о том, что «Турция не против оказания военной помощи Саудовской Аравии».

Так способны ли хуситы на самом деле нанести удар по Турции и Пакистану, как сближение Анкары с Саудовской Аравией изменит баланс сил в Красном море, и не перерастет ли этот кризис в масштабный конфликт между мусульманскими государствами?

«Помощь Саудовской Аравии и меры наказания»: Хроника событий на Ближнем Востоке

Этапы эскалации геополитической ситуации в регионе:

  • Заявление Хакана Фидана: Министр иностранных дел Турции открыто заявил, что Анкара не исключает вопрос оказания военной помощи Саудовской Аравии;

  • Ультиматум аль-Бухайти: Представитель политбюро «Ансар Аллах» пригрозил подвергнуть прямым ударам Турцию и Пакистан;

  • Фраза «поставить на место»: Хуситы привели в пример ракетные удары и атаки беспилотников по городам Саудовской Аравии, заявив, что аналогичный ответ ждет Анкару и Исламабад;

  • Угроза новых союзов: Объединение вокруг Эр-Рияда государств с мощными армиями, таких как Турция и Пакистан, вызвало серьезную панику в лагере хуситов;

  • Разрушение региональных границ: Конфликт выходит за рамки локальной йеменской проблемы, превращаясь в межблоковое противостояние международного масштаба.

Новый геополитический конфликт на Ближнем Востоке: Сравнение позиций сторон

Угрозы хуситов и военные взгляды государств региона:

Стороны и субъекты

Официальное заявление и позиция

Военно-политическая цель

«Ансар Аллах» (Хуситы)

Ультиматум о нанесении жестких ударов по Турции и Пакистану

Блокирование внешней военной поддержки Саудовской Аравии

Турция (Анкара)

Готовность оказать военную помощь Саудовской Аравии

Обеспечение безопасности на Ближнем Востоке и в Красном море

Саудовская Аравия

Защита столицы и объектов топливной инфраструктуры

Привлечение могущественных партнеров, таких как Турция и Пакистан

Пакистан (Исламабад)

Стратегический военный союзник Саудовской Аравии

Обязательства по безопасности на Аравийском полуострове

Военно-политический анализ: Эксперты об угрозах хуситов

Основные выводы обозревателей по международной безопасности:

  • Геополитическое давление и тактика запугивания: Заявление хуситов — это прежде всего психологическая защита, направленная на то, чтобы остановить прямую передачу Анкарой и Исламабадом военных технологий и систем обороны Саудовской Аравии;

  • Морская мощь Турции: Анкара обладает сильным военно-морским влиянием в Красном море и у берегов Судана, считаясь очень опасным и серьезным соперником для хуситов;

  • Возможность ракетных ударов: Хотя хуситы не могут напрямую дотянуться до территории Турции или Пакистана, сохраняется вероятность нанесения ударов по турецким судам в Красном море, торговым караванам или турецкому контингенту в Саудовской Аравии;

  • Сложный треугольник: Вмешательство Турции и Пакистана в защиту Саудовской Аравии может коренным образом изменить соотношение сил в Йемене.

Это резкое выступление Мухаммада аль-Бухайти показывает, что военный конфликт вокруг Саудовской Аравии превращается в серьезный спор между мощнейшими центрами глобального мусульманского мира.

Как вы думаете, откажутся ли Турция и Пакистан от идеи оказания военной помощи Саудовской Аравии после этой открытой угрозы хуситов, или, наоборот, направят свои силы на Ближний Восток? Способны ли хуситы действительно нанести реальный удар по такому мощному государству, как Турция? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь анализом этих опасных геополитических событий в регионе со всеми своими близкими и любителями международных тем!

Ансар АллахТурцияПакистанСаудовская Аравия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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