Мир раскалывается на новые военные блоки: противостояние Израиля и Турции достигло пика

·57·Мир
Мир раскалывается на новые военные блоки: противостояние Израиля и Турции достигло пика

Ближневосточный регион и вся система международной безопасности находятся на пороге беспрецедентно опасных, тектонических изменений. По всему миру уже сформировались новые военно-политические коалиции, и самой горячей точкой этого раскола становится Ближний Восток. После того как официальные круги Израиля открыто объявили о неизбежности прямого военного конфликта с Турцией в будущем, Тель-Авив создал новый союз, объединивший вокруг себя извечных противников Анкары — Грецию, греческую часть Кипра и могущественную Индию.

В ответ на такое военно-политическое окружение Турция тоже не осталась в стороне: Анкара во главе с Реджепом Тайипом Эрдоганом подписала с Саудовской Аравией и Пакистаном — единственным ядерным государством мусульманского мира — «Мекканский пакт обороны». Самое тревожное заключается в том, что каждое государство, вошедшее в эти две новые коалиции, связано друг с другом глубокой исторической и геополитической враждой, и первое крупное столкновение двух мощных блоков может произойти на сирийской земле.

Итак, с какой целью создаются новые военные полюса на Ближнем Востоке, как противостояние Пакистана и Индии перекинулось на арабский мир и действительно ли Сирия превратится в полигон глобального столкновения?

Израильский блок: Альянс Афин, Никосии и Дели против Анкары

Тель-Авив сформировал широкомасштабный альянс с целью остановить растущее геополитическое влияние Турции в регионе:

  • Неизбежность будущей войны: Руководство Израиля открыто признало, что военный столкновение с Турцией рано или поздно произойдет, и начало искать союзников против нее;

  • Союз ближневосточных и средиземноморских недругов: Греция и Южный Кипр (греческая часть), ведущие давние территориальные и морские пограничные споры с Турцией, стали естественными членами этого блока;

  • Проникновение Индии на Ближний Восток: В противовес дружественным связям Пакистана и Турции, Индия укрепила стратегическое партнерство с Израилем и выступила в этом альянсе в качестве весомой военно-экономической силы.

«Мекканский пакт обороны»: Турция, Саудовская Аравия и ядерный Пакистан

В ответ на действия Израиля и его партнеров главные центры силы мусульманского мира объединились в единую оборонительную линию:

  • Ядерный щит исламского мира: Турция и Саудовская Аравия привлекли к системе обороны Пакистан, обладающий официальным ядерным статусом, с целью гарантировать региональную безопасность;

  • Во имя защиты святынь: Этот союз получил название «Мекканский пакт обороны» и превратился в стратегическую структуру, направленную не только на территориальную безопасность, но и на коллективную защиту региональных интересов;

  • Восстановление военного баланса: Данная триада создала сильнейший геополитический блок, объединивший финансовую мощь (Эр-Рияд), технологичную и сильную армию (Анкара) и ядерный потенциал (Исламабад).

Узы взаимной ненависти и возможный полигон столкновения в Сирии

Сформировавшиеся новые блоки возникли не случайно, а на основе извечной вражды:

  • «Враг моего врага — мой друг»: Внутри блоков переплелись многолетние конфликты, такие как греко-турецкий, пакистано-индийский и израильско-арабский;

  • Сирия — решающее поле боя: Основной неконтролируемый и расколотый регион, где пересекаются интересы обоих кланов, — это Сирия. По мнению экспертов, вероятность того, что прямое или опосредованное (через прокси) столкновение двух блоков начнется именно у границ Сирии, крайне высока;

  • Угроза нового миропорядка: Местные конфликты теперь создают угрозу крупной войны с участием глобальных ядерных держав (Пакистана и Индии) и мощных армий.

Этот новый военный раскол на Ближнем Востоке свидетельствует о том, что эпоха мира в регионе подошла к концу и начался период открытого и бескомпромиссного соперничества великих держав.

По вашему мнению, сможет ли объединение Турции, Саудовской Аравии и Пакистана («Мекканский пакт»), созданное против союза Израиля, Греции и Индии, сохранить баланс сил в регионе или это противостояние разожжет искру третьей мировой войны в Сирии? Что изменит вхождение ядерного Пакистана на эту арену? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь анализом этого опаснейшего геополитического столкновения на Ближнем Востоке со всеми близкими и любителями международной политики!

Мекканский пакт обороныКоалиция Турция-Саудовская Аравия-ПакистанАльянс Израиль-Греция-ИндияСирийское поле
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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