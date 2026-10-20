Историческое шоу в Центральной системе: Мировая звезда Шакира дала концерт в Бишкеке (видео)

Регион Центральной Азии принял очередное крупное музыкальное мероприятие мирового уровня. 18 октября 2026 года знаменитая колумбийская поп-звезда, яркий представитель международной музыкальной сцены Шакира представила свой незабываемый и полный высокой энергии сольный концерт в столице Кыргызстана — Бишкеке.

Визит мировой звезды в Центральную Азию вызвал огромный интерес и восторг у тысяч любителей искусства как местных, так и приехавших из соседних государств.

Турне «Las Mujeres Ya No Lloran» и большая сцена в Бишкеке

Этот музыкальный вечер стал частью успешного мирового гастрольного турне певицы:

В рамках мирового турне: выступление Шакиры в Бишкеке прошло в рамках её глобального концертного тура под названием «Las Mujeres Ya No Lloran World Tour» , вызывающего большой шум по всему миру;

Новая и современная площадка: Грандиозное шоу было организовано на недавно сданном в эксплуатацию новом стадионе «Бишкек Арена» , оснащенном самыми современными технологиями звука и освещения;

Поток фанатов: Концертный зал и трибуны были заполнены до отказа, певица вживую исполнила свои знаменитые хиты и самые новые треки. Её яркие танцы и сценические движения привели зрителей в восторг.

Новая страница в региональной культурной жизни

Визит суперзвезды мирового масштаба служит повышению не только международного туристического и культурного авторитета Кыргызстана, но и всего региона: