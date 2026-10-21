75-летний мужчина захотел развестись с женой из-за девушки, созданной искусственным интеллектом

В Китае 75-летний пенсионер влюбился в девушку, созданную с помощью искусственного интеллекта в интернете, и попросил развода у своей многолетней супруги. Его дети вмешались в ситуацию и были вынуждены объяснить отцу, что виртуального образа на самом деле не существует.

Как сообщает издание Беиджинг Даилй, 75-летний мужчина по фамилии Цзян, просматривая социальные сети, наткнулся на женский образ, созданный с помощью искусственного интеллекта. Для человека, разбирающегося в цифровых технологиях, искусственность этого изображения была очевидна, однако Цзян воспринял ее как просто красивую девушку, которой нравится с ним общаться.

Даже то, что во время разговора движения губ девушки не совпадали со звуком, не вызвало у пожилого мужчины подозрений. Со временем он настолько привязался к виртуальной собеседнице, что самой приятной частью дня для него стало сидение у телефона в ожидании новых сообщений от нее.

Хотя сообщения от девушки были обычными и однотипными по содержанию, Цзян ждал их с нетерпением. Однажды жена отругала его за слишком чатное использование телефона. После этого мужчина заявил своей супруге, с которой прожил несколько десятков лет, что хочет развестись. Он хотел уделять виртуальной девушке больше времени и направить на нее все свое внимание.

Дети вернули отца к реальности

В конце концов дети Цзяна решили вмешаться в ситуацию. Они объяснили отцу, как работает искусственный интеллект, и дали понять, что девушка, в которую он влюбился, — это не реальный человек, а виртуальный образ, созданный с помощью компьютерных технологий.

Только после этого у пенсионера появилась возможность изменить свое отношение к ситуации.

Однако в Китае такие случаи — не редкость. Особенно пожилые люди, живущие в одиночестве, мало общающиеся с близкими или имеющие ограниченную подвижность, чаще подпадают под влияние убедительного контента, созданного с помощью искусственного интеллекта.

Образы искусственного интеллекта влияют на чувства пожилых людей

Сегодня в интернете можно встретить образы искусственного интеллекта, адаптированные под различные потребности. Среди них есть специалисты в официальной одежде, ведущие новостей, похожие на реальных телеведущих, и виртуальные персонажи в образе молодых студентов.

Такие образы создаются для воздействия на различные эмоциональные потребности людей. Большинство из них предназначено для продвижения товаров и услуг, и пожилые люди могут приобретать некоторые товары, не проверяя их подлинность и пользу.

В то же время персонажи, созданные с помощью искусственного интеллекта, также могут использоваться для продвижения определенных идей, завоевания доверия людей и формирования у них сильной эмоциональной привязанности к виртуальным образам.

Специалисты призывают семьи, у которых есть пожилые родственники, внимательно относиться к их привычкам использования интернета. Особенно если близкие слишком много пользуются телефоном или другими электронными устройствами, важно общаться с ними и проверять достоверность информации в интернете.

Хотя искусственный интеллект открывает большие возможности в образовании, общении и выполнении повседневных задач, его неправильное использование может представлять серьезную опасность для доверчивых и уязвимых людей.