Мужчине в Южной Корее грозит пять лет тюрьмы за создание изображения волка с помощью ИИ

·57·Мир
Мужчине в Южной Корее грозит пять лет тюрьмы за создание изображения волка с помощью ИИ
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • В Южной Корее 40-летнему мужчине, который распространил сфальшированное изображение волка, созданное с помощью искусственного интеллекта, грозит до пяти лет лишения свободы и штраф в размере 6,7 тысячи долларов.
  • Данное изображение задержало поиск волка по кличке Неукгу, сбежавшего из зоопарка Тэджон, на девять дней.
  • Это сфальшированное изображение серьезно повлияло на безопасность города.

В Южной Корее 40-летнему мужчине, который с помощью искусственного интеллекта создал реалистичное изображение волка, гуляющего по улицам города, и опубликовал его в интернете, грозит суровое наказание. За этот поступок ему грозит до пяти лет лишения свободы и штраф в размере 6,7 тысячи долларов.

Сегодня создание различных цифровых изображений с помощью технологий искусственного интеллекта стало обычным делом для миллионов людей. В то время как некоторые изображения явно выглядят искусственными, другие почти не отличимы от настоящих фотографий. Однако неправильное использование таких возможностей, даже в виде безобидных на первый взгляд творческих действий, может привести к серьезным последствиям.

Этому в Южной Корее случай, произошедший в городе Тэджон, является ярким примером. Речь идет об изображении волка, якобы гуляющего по улицам центра города.

На первый взгляд, создание с помощью ИИ изображения одинокого волка на городских улицах может не казаться преступлением. Но у ситуации была другая сторона: в тот момент в городе действительно искали сбежавшего волка.

8 апреля южнокорейские СМИ сообщили, что из зоопарка Тэджона сбежал волк по кличке Неукгу. После этого в социальных сетях появились сообщения о том, что животное видели на улицах города, а также само изображение, выданное за фотографию. Однако этот материал, принятый за реальное фото, на самом деле был создан с помощью ИИ по текстовому запросу.

Власти Южной Кореи заявили, что это фальшивое изображение серьезно повлияло на поисковые работы. По их словам, «одно изображение, измененное с помощью ИИ, задержало процесс поимки волка на девять дней». Кроме того, привлечение сотрудников полиции и пожарных к длительным поискам привело к серьезным сбоям в выполнении ими основных задач по обеспечению общественной безопасности.

Местные власти, обеспокоенные тем, что волк может гулять по улицам и представлять угрозу для населения, были вынуждены принять ряд экстренных мер. В частности, были временно закрыты начальные школы в Тэджоне, а для обеспечения безопасности жителей были задействованы специальные группы экстренного реагирования.

К сожалению, к тому времени, когда выяснилось, что изображение, ставшее причиной этих масштабных мер, является подделкой, ситуация уже значительно осложнилась. Сотрудники полиции потратили много времени на поиски в разных районах города.

В итоге Неукгу был найден на окраине Тэджона. Если бы фальшивое фото, созданное с помощью ИИ, не распространилось, волка можно было бы найти гораздо раньше.

Автором изображения, спровоцировавшего инцидент, оказался 40-летний местный житель. Он признался, что создал реалистичное фото волка с помощью ИИ и выложил его в сеть. Мужчина заявил, что сделал это просто «ради забавы».

Однако теперь эта шутка может привести к серьезным правовым последствиям. Согласно законодательству Южной Кореи, мужчине грозит до пяти лет тюремного заключения и штраф до 6 700 долларов.

Этот случай еще раз показал, к каким серьезным последствиям может привести ситуация, когда изображения, созданные с помощью ИИ, принимаются за реальность.

Южная КореяТэджонИскусственный интеллектНеукгуНовости
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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