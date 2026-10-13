Турецкий мужчина утверждает, что понес убытки в 30 миллионов лир из-за жены-узбечки

Гражданин Турции Мехмет Йылмаз заявил, что его жена из Узбекистана обманула его и нанесла ему материальный ущерб на сумму более 30 миллионов турецких лир. Мужчина подал жалобу на женщину, требуя ее ареста и возврата имущества.

Как сообщает турецкое издание Хабертюрк, Мехмет Йылмаз женился на женщине из Узбекистана, с которой познакомился в Стамбуле. Согласно его утверждениям, женщина убедила его в Узбекистане приобрести различную недвижимость, в результате чего он потерял крупную сумму денег.

По словам мужчины, причиненный ущерб превышает 30 миллионов турецких лир. Он просит вернуть свое имущество и арестовать женщину. Он также заявил, что от этой женщины пострадали и другие люди.

Однако на данный момент нет информации о том, что обвинения мужчины подтверждены судом или правоохранительными органами. По этой причине данные заявления пока следует рассматривать как иски.