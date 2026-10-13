Как отец после 24 лет поисков нашел свою пропавшую дочь?

·65·Мир
Как отец после 24 лет поисков нашел свою пропавшую дочь?

Четырехлетняя дочь китаец Ван Минсина пропала без вести в 1994 году. Несмотря на то, что прошло 24 года, отец не терял надежды найти ее. Он бродил по улицам в поисках дочери, просил людей о помощи и даже решил устроиться водителем такси. Наконец, его многолетняя мечта сбылась — анализ ДНК подтвердил, что пропавшая дочь найдена.

Девочка исчезла возле фруктового прилавка

8 января 1994 года Ван и его жена занимались продажей фруктов в городе Чэнду провинции Сычуань, Китай. Их четырехлетняя дочь Ван Сифэнь играла неподалеку. Родители упустили ее из виду на короткое время, но за этот момент девочка исчезла.

Они целый день колесили по улицам, спрашивая людей, не видел ли кто-нибудь их дочь. Около часа ночи родителям пришлось вернуться домой, они не могли сдержать слез.

На следующий день они обратились в полицию, запросили информацию у организаций по защите детей, дали объявления в газеты и регулярно проверяли базу данных пропавших без вести людей. Однако никаких результатов не было.

Позже в семье родилась еще одна девочка, но родители не прекращали поиски старшего ребенка. Поскольку у Вана не было фотографии Сифэнь, он использовал снимок младшей дочери, чтобы просить помощи у людей на улице. Две девочки были очень похожи друг на друга.

Чтобы найти дочь, он спросил 17 тысяч пассажиров

Yig‘layotgan osiyolik oila, ikki ayol va ikki bola uyda birga o‘tiribdi.

В 2015 году Ван Минсин устроился водителем такси на платформе Диди Чуксинг, чтобы повысить шансы найти дочь. На заднем стекле своего такси он разместил фотографию дочери и надпись с просьбой о предоставлении информации о ней. Он также раздавал каждому пассажиру карточки с информацией о Сифэнь.

По подсчетам Вана, за два с половиной года он расспросил о своей дочери примерно у 17 тысяч пассажиров.

В 2017 году один из пассажиров опубликовал его историю в социальных сетях. История быстро приобрела популярность, привлекая внимание национальных газет и телеканалов. Ван надеялся, что эта возможность поможет ему найти дочь.

«Моя самая большая мечта — чтобы однажды моя дочь села в мою машину и назвала меня папой», — говорил он журналистам.

Когда его спросили, что он скажет при новой встрече с дочерью, Ван не смог скрыть слез.

«Прости меня, доченька. Твой папа не смог выполнить свой родительский долг», — сказал он.

Фоторобот из интернета дошел до его дочери

История Вана тронула миллионы китайцев. Известная ведущая телеканала ККТВ Ни Пин также решила ему помочь. Она выразила готовность продать одну из своих ценных картин стоимостью примерно 32 тысячи долларов и отдать деньги человеку, который поможет найти дочь. Она также пригласила Вана на передачу «Ваитинг Фор Ме».

В результате широкого освещения в средствах массовой информации специалист полиции по составлению фотороботов нарисовал вероятный облик взрослой Сифэнь. Этот снимок, тысячи раз разошедшийся по интернету, дошел и до Кан Ин, проживающей в провинции Цзилинь, Китай.

Женщина, увидев рисунок, была поражена тем, как сильно она на нее похожа. В начале 2018 года она связалась с Ваном. В ходе беседы они также обнаружили необычные сходства, такие как небольшой шрам на лбу у Кан Ин и то, что ее тошнит, когда она плачет.

Тем не менее, Ван боялся питать лишние надежды. Полиция и раньше несколько раз сообщала о возможных совпадениях, но анализы ДНК каждый раз показывали отрицательный результат.

Долгожданная встреча спустя 24 года

Divanda guldasta bilan o‘tirgan katta osiyolik oila a'zolari.

1 апреля 2018 года — в День смеха — Ван Минсин наконец услышал новость, которую ждал 24 года. Анализ ДНК подтвердил, что Кан Ин — это его пропавшая без вести дочь Ван Сифэнь. Девочка должна была поехать в Чэнду и воссоединиться со своей настоящей семьей.

«Я не могу словами описать, сколько надежды, разочарования и депрессии мы пережили за последние 24 года. Теперь мы, наконец, можем снова встретиться», — сказал Ван изданию «Беиджинг Ёут Даилй».

Однако до сих пор неизвестно, как именно Сифэнь разлучилась со своей семьей. По имеющимся данным, Кан Ин выросла в городке всего в 20 километрах от своих настоящих родителей. Подробной информации о том, при каких условиях она была разлучена с семьей, пока нет.

24-летние поиски Ван Минсина продемонстрировали силу отцовской любви и надежды. После стольких лет разлуки у отца и дочери появилась возможность снова жить как одна семья.

Ван МинсинВан Сифэньанализ ДНКDidi Chuxing
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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