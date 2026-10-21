Финляндия намерена приобрести 1 миллион противопехотных мин

·35·Мир
Финляндия намерена приобрести 1 миллион противопехотных мин

Вооруженные силы Финляндии планируют закупить у местных производителей 1 миллион противопехотных мин в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в стране. На закупку планируется выделить около 100 миллионов евро. Об этом сообщает Йле.

Сообщается, что финская армия нацелена наладить производство мин внутри страны. Этот процесс планируется осуществить до 2028 года. По словам полковника Командования сухопутных войск Финляндии Рику Микконена, в стране насчитывается около шести компаний, способных производить такое вооружение.

Данный план реализуется после выхода Финляндии из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины. Выход страны из этого международного соглашения вступил в силу 10 января 2026 года. Правительство Финляндии объяснило это решение оборонными потребностями и изменением условий безопасности.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо назвал Россию долгосрочной угрозой для безопасности страны и Европы.

Финляндия официально уведомила о решении выйти из Оттавской конвенции в июле 2025 года. Этот шаг также поддержали другие государства, граничащие с Россией, — Эстония, Латвия, Литва и Польша.

В январе 2026 года министр обороны Финляндии Антти Хяккянен объявил о планах вернуть противопехотные мины на вооружение сил обороны, наладить их производство и обучить военных обращению с этим оружием.

Официальные лица Финляндии подчеркнули, что выход из конвенции не отменяет обязательств страны по международному гуманитарному праву.

ФинляндияОттавская конвенцияпротивопехотная минаПеттери Орпо
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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