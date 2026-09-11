Google отберет половину мощности АЭС?: Угроза дефицита электроэнергии в Финляндии

·9·Мир
Google отберет половину мощности АЭС?: Угроза дефицита электроэнергии в Финляндии

Масштабный инвестиционный план мирового технологического гиганта Google вызвал крупномасштабный энергетический и социальный кризис в Финляндии — одной из самых развитых стран Европы. Google объявил о вложении 13 миллиардов долларов в экономику страны для расширения инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ) и заключении сделки на покупку почти половины электроэнергии, вырабатываемой атомной электростанцией «Ловиса», сроком на 22 года. однако эта новость была встречена в финском обществе не с восторгом, а с массовой тревогой: хватит ли электричества населению и предприятиям, не взлетят ли тарифы до небес? Ведущие политические партии страны потребовали от правительства срочного введения ограничений. Так может ли «искусственный аппетит» Google привести к энергетическому кризису целое государство, о чем бьет тревогу оппозиция и как премьер-министр Петтери Орпо оправдывает сложившуюся ситуацию?

$13 миллиардов и половина АЭС: гигантский контракт Google

По данным Reuters, соглашение между технологическим гигантом и энергосистемой имеет беспрецедентные масштабы:

  • Инвестиции в 13 миллиардов долларов: технологический гигант выделяет рекордные средства на строительство современных центров обработки данных (ЦОД), поддерживающих алгоритмы искусственного интеллекта;

  • Долгосрочное соглашение на 22 года: в соответствии с условиями сделки, компания напрямую направит до 50% общей мощности, вырабатываемой крупной финской АЭС «Ловиса», на нужды своих дата-центров;

  • Бесконечный энергетический «голод» ИИ: обучение и эксплуатация современных нейросетей требуют колоссальных электроресурсов, и Google нашел холодный климат Финляндии и мощности «зеленой» АЭС наиболее подходящей для этого площадкой.

«Хватит ли энергии народу?»: Резкое противодействие оппозиции и набат национальной безопасности

Передача столь огромной мощности одной корпорации вызвала резкое недовольство политических сил, проводящих предвыборную кампанию:

  • Требование введения системы разрешений: лидер «Центристской партии» Антти Кайкконен заявил о необходимости создания единой национальной системы выдачи разрешений на дата-центры по всей стране, предупредив Reuters: «В настоящее время никто не оценивает ситуацию целостно»;

  • Дефицит электроэнергии и взрыв цен: депутат социал-демократической партии Ниина Мальм напрямую связала этот вопрос с национальной и внутренней безопасностью: «Жизненно важно, чтобы у людей было достаточно энергии, а ее цена оставалась доступной»;

  • Беспокойство местного бизнеса и населения: подчеркивается, что в условиях, когда миллиарды киловатт электроэнергии заберет Google, в холодные зимние дни для обычных домов и заводов может возникнуть дефицит и подорожание электричества.

Защита правительства: Экономический стимул и обещание жесткого контроля

В ответ на возникшее внутриполитическое давление премьер-министр Финляндии Петтери Орпо поддержал правительственный план:

  • Мощный импульс для экономики: глава правительства отметил, что проект стоимостью 13 миллиардов долларов станет новым дыханием для развития национальной экономики и создания высокотехнологичных рабочих мест;

  • «Тарифы останутся под контролем»: пытаясь успокоить общественность, Орпо пообещал, что цены на электроэнергию в стране не поднимутся резко, а тарифы сохранятся под государственным контролем.

Это соглашение между Google и Хельсинки показало, как в эпоху цифровых технологий искусственный интеллект меняет не только виртуальный мир, но и реальные национальные энергосистемы. Передача половины атомной энергии частному гиганту — это смелый шаг к экономическому развитию или риск обогащения корпораций за счет простого народа? Этот вопрос наверняка еще долго останется в центре внимания финской политики.

А как вы считаете, насколько правильно государствам отдавать мощность своих атомных станций зарубежным частным корпорациям, подобным Google, для развития центров искусственного интеллекта? Существует ли на самом деле угроза дефицита электроэнергии и роста цен в Финляндии после этой ситуации? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь с друзьями анализом столкновения высоких технологий и глобального энергетического кризиса!

GoogleЛовииса атом электр станциясиПеттери ОрпоСунъий интеллект
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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