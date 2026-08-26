Ормузский пролив полностью очищен: Трамп объявил Ирану новый ультиматум!

Военно-политическая напряженность вокруг Ормузского пролива, являющегося ключевым узлом мирового энергетического рынка и глобальной логистики, вышла на новый этап. Президент США Дональд Трамп на своей официальной странице в сети Truth Social сообщил, что Военно-морские силы США полностью обезвредили все морские мины в этом стратегическом водном коридоре.

Глава Белого дома объявил о бескомпромиссной позиции по обеспечению безопасности морских путей и подчеркнул, что иранской стороне было направлено открытое и жесткое предупреждение.

«Любое судно, установившее мину, будет уничтожено»: резкое заявление Трампа

Президент США заявил, что любая попытка повторно перекрыть морской коридор столкнется с решительным военным ответом:

«Ирану было направлено строгое уведомление о том, что любое новое судно или катер, устанавливающие мины, будут немедленно и планомерно уничтожены... Политика абсолютной нетерпимости к минированию водных путей вступила в полную силу», — написал Трамп.

Космическое наблюдение и контроль за ядерными объектами

Американская администрация объявила, что под полный контроль взяты не только водная акватория, но и важные стратегические точки на территории Ирана:

Космические силы США в действии: Передвижение каждого морского судна и крылатых аппаратов в проливе круглосуточно в режиме реального времени мониторится через спутники Космических сил США (Спаке Форке);

Гора Кирки и обогащение урана: По версии Вашингтона, район горы Кирки, где Иран занимается обогащением остатков урана, взят под особый разведывательный контроль;

3 уничтоженных ядерных объекта: Вооруженные силы США также ведут постоянное наблюдение за тремя ядерными объектами, выведенными из строя в результате предыдущих ударов.

6-месячный прогноз и история морского противостояния

Минный кризис в Ормузском проливе обострился весной:

Мартовская блокада: В ответ на совместные операции США и Израиля иранская сторона в начале марта начала устанавливать мины в водах пролива и попыталась остановить движение нефтяных танкеров;

Расчеты Пентагона: Как писало авторитетное издание «Те Вашингтон Пост», эксперты Пентагона предполагали, что операция по полной очистке пролива от мин займет не менее 6 месяцев. Однако американский флот, задействовав специальные тральные силы, завершил задачу в кратчайшие сроки.

Ожидается, что открытие пролива окажет положительное влияние на мировой рынок нефти, однако последние заявления Трампа показывают, что угроза военной эскалации в Персидском заливе по-прежнему высока.