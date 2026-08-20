Как военный эксперт оценил российскую систему «Посейдон»?

Дискуссии вокруг российской системы «Посейдон» вновь обострились. Военный аналитик Алексей Леонков в беседе с Лента.ру оценил эти устройства как оружие с чрезвычайно высоким разрушительным потенциалом.

Однако необходимо отдельно подчеркнуть, что некоторые утверждения эксперта, в частности о возможности «уничтожить целое государство» или о том, что систему невозможно остановить, являются его оценкой.

Леонков рассказал об основном преимуществе «Посейдон»

По мнению аналитика, одна из главных особенностей «Посейдон» связана с его подводным движением и тем, что он является сложной целью для традиционных средств наблюдения.

Эксперт считает, что траектория движения «Посейдон» и его особенности под водой затрудняют обнаружение и остановку устройства традиционными средствами.

Леонков отметил, что именно эти аспекты вызывают обеспокоенность в Пентагоне.

Также был затронут вопрос «Ксабаровск»

Эксперт отдельно отметил выход в море атомной подводной лодки «Ксабаровск», которую называют носителем системы «Посейдон».

По его мнению, это свидетельствует о том, что Россия уделяет внимание развитию данной стратегической системы и уровню её боевой готовности.

Вместе с тем многие сведения о реальных возможностях системы вооружения не получили полного подтверждения в открытых источниках.

Отношение к плану США по созданию минных заграждений

Леонков также скептически отнёсся к идее использования США подводных минных заграждений для блокирования возможных маршрутов движения «Посейдон».

По его словам, такое заграждение может оказаться неэффективным против системы, состоящей из нескольких устройств.

По мнению эксперта, прорыв минного заграждения одним устройством может открыть путь и для других устройств.

Дискуссии вокруг «Посейдон» продолжаются

«Посейдон» остаётся одной из наиболее обсуждаемых стратегических систем вооружения России. Москва представляет её как средство усиления потенциала ядерного сдерживания, тогда как эксперты продолжают давать разные оценки её реальным техническим возможностям и эффективности.

Поэтому такие категоричные заявления, как «Посейдон может уничтожить целое государство», правильнее воспринимать не как подтверждённый факт, а как оценку аналитика.