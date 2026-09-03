Египетский христианин подарил путевку на Умру своей соседки

В Египте в социальных сетях широко распространился случай, ставший ярким примером межрелигиозной дружбы и гуманизма. Молодой христианин по имени Мина, принявший участие в онлайн-конкурсе на знание Корана, подарил выигранную путевку на Умру своей мусульманской соседке по имени Ум Али (или Мона). Об этом сообщает иНевс.

Мина узнал о конкурсе во время прямой трансляции в социальной сети. В нем также участвовала Ум Али, с которой они живут по соседству уже более 20 лет. Женщина долгое время мечтала совершить паломничество Умра.

Узнав о заветном желании соседки, Мина решил ей помочь. Он принял участие в конкурсе и, чтобы увеличить свои шансы, отправил правильный ответ более 50–60 раз. В конце концов, удача улыблась ему, и он выиграл путевку на Умру.

Однако Мина не стал оставлять награду себе. Он передал путевку Ум Али, тем самым помог исполнить ее многолетнюю мечту.

Мина рассказал, что его отношения с Ум Али и ее семьей выходят далеко за рамки обычного соседства. Он подчеркнул, что считает Ум Али своей сестрой, а к ее родителям относится с таким же уважением и любовью, как к членам собственной семьи.

Этот случай вызвал широкое обсуждение в египетских социальных сетях, и многие пользователи оценили благородный поступок Мины как прекрасный пример взаимоуважения и солидарности между соседями-мусульманами и христианами.