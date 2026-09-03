Египетский христианин подарил путевку на Умру своей соседки

·0·Мир
Египетский христианин подарил путевку на Умру своей соседки

В Египте в социальных сетях широко распространился случай, ставший ярким примером межрелигиозной дружбы и гуманизма. Молодой христианин по имени Мина, принявший участие в онлайн-конкурсе на знание Корана, подарил выигранную путевку на Умру своей мусульманской соседке по имени Ум Али (или Мона). Об этом сообщает иНевс.

Мина узнал о конкурсе во время прямой трансляции в социальной сети. В нем также участвовала Ум Али, с которой они живут по соседству уже более 20 лет. Женщина долгое время мечтала совершить паломничество Умра.

Узнав о заветном желании соседки, Мина решил ей помочь. Он принял участие в конкурсе и, чтобы увеличить свои шансы, отправил правильный ответ более 50–60 раз. В конце концов, удача улыблась ему, и он выиграл путевку на Умру.

Однако Мина не стал оставлять награду себе. Он передал путевку Ум Али, тем самым помог исполнить ее многолетнюю мечту.

Мина рассказал, что его отношения с Ум Али и ее семьей выходят далеко за рамки обычного соседства. Он подчеркнул, что считает Ум Али своей сестрой, а к ее родителям относится с таким же уважением и любовью, как к членам собственной семьи.

Этот случай вызвал широкое обсуждение в египетских социальных сетях, и многие пользователи оценили благородный поступок Мины как прекрасный пример взаимоуважения и солидарности между соседями-мусульманами и христианами.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Скандал с диверсией в Лейпциге: ЕС намерен резко сократить выдачу виз россиянамСкандал с диверсией в Лейпциге: ЕС намерен резко сократить выдачу виз россиянамСегодня, 07:53Готов ответ на угрозу «закрыть небо»: последовала реакция на заявления ЗеленскогоГотов ответ на угрозу «закрыть небо»: последовала реакция на заявления ЗеленскогоСегодня, 07:34Число жертв наводнения в Непале достигло 1 114 — 4 тысячи человек числятся пропавшими без вестиЧисло жертв наводнения в Непале достигло 1 114 — 4 тысячи человек числятся пропавшими без вестиСегодня, 06:38Нетаньяху посетил Газу и объявил о захвате 60 процентов территорииНетаньяху посетил Газу и объявил о захвате 60 процентов территорииСегодня, 06:34Таиланд отменяет безвизовый режим для граждан УзбекистанаТаиланд отменяет безвизовый режим для граждан УзбекистанаСегодня, 06:15Таинственный ресторан в Индии: клиенты обедают среди могилТаинственный ресторан в Индии: клиенты обедают среди могилВчера, 22:24
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
Свадьба века Роналду: место проведения церемонии и подробности
Свадьба века Роналду: место проведения церемонии и подробности
Гигантская змея, забравшаяся на электрический столб, погибла от удара током
Гигантская змея, забравшаяся на электрический столб, погибла от удара током
Красота на 95 процентов: американская актриса Эмма Стоун признана самой красивой женщиной в мире!
Красота на 95 процентов: американская актриса Эмма Стоун признана самой красивой женщиной в мире!
Весёлая игра деревенских детей, вымазанных в грязи, покорила соцсети
Весёлая игра деревенских детей, вымазанных в грязи, покорила соцсети
Земля не имеет идеальной шарообразной формы: NASA продемонстрировало её истинную форму
Земля не имеет идеальной шарообразной формы: NASA продемонстрировало её истинную форму